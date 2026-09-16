Fable à l'abri des licenciements : « De nombreuses personnes chez XBOX le considèrent comme vital »

En développement depuis 2016, le reboot de Fable a traversé de nombreuses tempêtes internes chez Microsoft. Épargné par les nombreuses vagues de licenciements, le jeu de rôle de Playground Games est considéré comme essentiel à l'identité de la marque XBOX, avant sa sortie très attendue l'année prochaine.

Le développement du nouveau volet de la franchise Fable s'apparente à une véritable épopée. Alors que l'industrie du jeu vidéo (et notamment Microsoft) traverse une crise majeure, marquée par des restructurations brutales, le titre de Playground Games semble bénéficier d'une immunité totale. Ce traitement de faveur s'explique par l'importance capitale du projet pour l'avenir de XBOX.

Un développement titanesque qui a bravé la tempête

Selon une récente entrevue accordée au Guardian, la genèse de ce projet remonte à 2016. Une longue période de gestation qui a mis la patience des joueurs à rude épreuve, d'autant plus que la première bande-annonce officielle n'a été dévoilée qu'en 2020. Pendant ces années, le paysage vidéoludique a radicalement changé, tout comme la stratégie interne de Microsoft.











L'entreprise américaine a en effet subi de multiples vagues de licenciements. Rien qu'en juillet dernier, des milliers de postes ont été supprimés, alors que 9 000 personnes avaient déjà perdu leur travail en juillet 2025, et d'autres coupes sont prévues d'ici l'année fiscale 2027. Cette réorganisation a entraîné l'annulation de plusieurs projets d'envergure, à l'image du reboot de Perfect Dark suite à la fermeture du studio The Initiative, ou encore du mystérieux Project Blackbird de ZeniMax Online Studios. Pourtant, au milieu de ce chaos institutionnel, Fable a tenu bon et semble n'avoir jamais été inquiété.

Le pilier intouchable de l'écosystème XBOX

Si le jeu a pu poursuivre son cheminement créatif sans encombre, c'est avant tout parce qu'il incarne l'essence même de la marque. Ralph Fulton, cofondateur de Playground Games et directeur du jeu, a tenu à souligner cette position unique au sein du catalogue du constructeur.

Je pense sincèrement que Fable est un jeu important. Ce qui nous a protégés au cours de ce long cycle de développement, c'est que de nombreuses personnes au sein de XBOX considèrent Fable comme vital pour l'ADN de la plateforme.

Le dirigeant va même plus loin en affirmant que cette œuvre revêt une importance cruciale pour l'ensemble du médium vidéoludique. Selon lui, le titre propose une combinaison d'éléments inédite qui ne se retrouve nulle part ailleurs sur le marché actuel. Cette ambition démesurée justifie à elle seule le temps et les ressources colossales investis par la firme de Redmond.

Une stratégie d'ouverture inédite

L'importance du projet se reflète également dans la nouvelle politique de distribution de Microsoft. Le titre ne se contentera pas d'une sortie sur Xbox Series et PC, puisqu'il rejoindra également le catalogue de la PlayStation 5. Cette décision s'inscrit dans la volonté récente du constructeur de réévaluer son approche de l'exclusivité afin de toucher un public plus large.

Les amateurs de jeux de rôle devront toutefois faire preuve d'un peu plus de patience que prévu. Initialement programmé plus tôt, le lancement a été repoussé au 23 février prochain. Un délai supplémentaire qui permettra non seulement de peaufiner cette exclusivité très attendue, mais aussi d'éviter une confrontation commerciale frontale avec le mastodonte Grand Theft Auto 6, qui arrive lui à la fin du mois de novembre.