Fable donne quelques indications sur sa durée de vie

Profitant d'une session de questions-réponses organisée lors de la gamescom 2026, la durée de vie de Fable a été évoquée. Découvrez ce que l'aventure vous réserve si vous prenez le temps ou non de réaliser les quêtes annexes.

Fable est l'une des sorties majeures du début d'année 2027. Profitant de la gamescom 2026, Playground Games et Xbox Games Studios ont dévoilé une longue séquence de gameplay présentant de nouveaux lieux à explorer et le système de combat.

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L'événement a aussi été l'occasion de poser quelques questions sur le titre aux équipes de développement. D'ailleurs, les curieux ont pu obtenir des informations sur la durée de vie de ce nouvel opus de Fable. Celle-ci pourrait varier du simple au double en fonction de l'implication des joueurs dans les quêtes annexes.

Une durée de vie allant de 15 à près de 40 heures pour Fable

Les journalistes de Polygon ont posé la question et les développeurs de Fable ont répondu que la trame principale occuperait les joueurs pendant 15 à 20 heures. Bien entendu, cette durée peut varier si un joueur prend le temps d'explorer ou s'il éprouve des difficultés pendant les combats. Mais pour profiter pleinement de l'expérience Fable, il faudra y consacrer un peu plus de temps.

Nous avons environ 15 à 20 heures de contenu pour les quêtes principales, et environ 15 à 20 heures de contenu pour les quêtes secondaires et l'exploration du monde ouvert. Ensuite, bien sûr, les systèmes de vie sont sans limite, donc vous pouvez y jouer aussi longtemps que vous le souhaitez.

Cela signifie que celles et ceux qui voudront réaliser toutes les quêtes de Fable pourront passer jusqu'à 40 heures sur le titre. Mais l'expérience de jeu peut être rallongée par vos interactions sociales, vos histoires amoureuses, votre métier, l'achat et la gestion de biens immobiliers et plus encore.

Une aventure plus concise mais une durée de vie infinie grâce aux activités de vie

Sachant que Fable est un RPG, une telle durée peut sembler insuffisante. En effet, d'autres titres du genre proposent souvent une durée de vie dépassant les 50 heures. Mais les développeurs visent plutôt une aventure principale relativement compacte. Craig Littler, directeur de jeu associé, a conclu en précisant que : « Comme Will vient de le dire, vous pouvez littéralement y jouer indéfiniment si c'est ce que vous souhaitez faire. » Mais il faudra passer par les activités de vie pour cela.

Rappelons que Fable sera disponible à partir du 23 février 2027 sur PC, consoles Xbox Series et pour la première fois sur PlayStation 5.