Fable : Son directeur est content de sa sortie en 2027, évitant la période « chaotique » de fin 2026

Le directeur de Fable s'est, récemment, exprimé à propos de la date de sortie actuelle du jeu, qui permet au studio d'éviter la période très chargée de cette fin d'année 2026.

Comme vous le savez probablement déjà, Fable devait initialement sortir au cours de l'automne 2026. Toutefois, en raison d'un calendrier chargé, Playground Games a décidé de reporter le lancement de Fable au mois de février 2027. D'ailleurs, le directeur du jeu Fable, Ralph Fulton, est très content de ce report.

Ralph Fulton, le directeur du jeu, est « satisfait » de la date de sortie de Fable

C'est au micro des journalistes d'IGN, présents à la gamescom 2026, que Ralph Fulton, le directeur du jeu, s'est exprimé à propos de la date de sortie de Fable, et donc de son report au mois de février 2027. Ralph Fulton s'est dit « ravi » d'éviter la période « chaotique » de cette fin d'année 2026 :

Je pense que la raison pour laquelle nous avons décalé la sortie par rapport à la date initiale d'octobre est évidente pour tout le monde. Je suis très satisfait de ce choix. Certes, j'avais vraiment hâte de sortir le jeu cette année. Je ne voulais pas refaire un discours à l'équipe le 1er janvier pour leur dire « cette année, on sort Fable » - ce que je vais finalement devoir faire. Mais la justification est tout à fait fondée. Je suis ravi que nous évitions cette période chaotique.

Ainsi, en ayant reporté le lancement de Fable, Playground Games s'assure une meilleure visibilité pour le reboot. D'ailleurs, le studio de développement n'a pas peur de la concurrence.

Fable is set to release on February 23, 2027, and developer Playground Games is feeling pretty confident that it will be ready for that date. https://t.co/M9ThtujqMg#gamescom2026 pic.twitter.com/zdWeH57gVi — IGN (@IGN) August 28, 2026

Playground Games n'a pas peur de la concurrence pour Fable

Si la fin d'année 2026 est chargée, les premiers mois de 2027 le seront tout autant. Toutefois, Ralph Fulton ne se dit pas inquiet de la concurrence et est « prêt à rivaliser avec d'autres jeux » :

On me le répète souvent, mais nous n'avons pas peur de la concurrence des autres grands titres. Nous sommes nous-mêmes un jeu d'envergure. Nous nous imposons des normes élevées. Je suis tout à fait prêt à rivaliser avec d'autres jeux. Il n'y en a qu'un seul [GTA 6] que je préfère éviter à tout prix.

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Ayant récemment profité d'une nouvelle séquence de gameplay, la sortie de Fable n'est, en revanche, pas pour tout de suite, car le titre arrivera le 23 février 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.