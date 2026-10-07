Les joueurs d'Escape from Tarkov peuvent maintenant acheter de la monnaie virtuelle avec de l'argent réel

La mise à jour 1.2.0.0 d'Escape from Tarkov déploie des nouveautés majeures pour son mode PvE. Outre l'arrivée du système de prestige, c'est la possibilité d'acheter des roubles avec de l'argent réel qui attire l'attention.

La mise à jour 1.2.0.0 d'Escape from Tarkov marque un tournant significatif pour la communauté, en particulier pour les adeptes du mode joueur contre environnement, comme nous vous l'avons indiqué dans notre article, avec entre autres l'arrivée du Prestige. Mais d'autres ajouts font couler beaucoup d'encre au sein de la communauté, notamment l'achat de la monnaie du jeu avec de l'argent réel.

L'argent réel s'invite dans l'économie de Tarkov

L'ajout le plus commenté de cette mise à jour est sans conteste la possibilité d'acquérir de la monnaie virtuelle avec de l'argent bien réel. Les joueurs qui se retrouvent sur la paille peuvent désormais investir quelques dizaines d'euros pour renflouer leurs caisses en jeu.















Concrètement, un investissement d'environ cinquante euros permet d'obtenir un 250 millions de roubles. Il est toutefois primordial de souligner que cette fonctionnalité est strictement limitée à la plateforme PvE. Les joueurs du mode compétitif classique peuvent donc se rassurer, l'équilibre de leurs affrontements ne sera pas altéré par ces microtransactions. Cette décision vise avant tout à offrir une porte de sortie aux joueurs occasionnels qui peinent à accumuler des richesses face à la rudesse du titre.

Cette monétisation, bien que cantonnée au PvE, montre une nouvelle direction pour le studio dans sa gestion de l'économie du jeu.

Il faut espérer que cette fonctionnalité reste bien uniquement disponible en mode PvE, et uniquement dans le but d'aider celles et ceux qui veulent gagner du temps sans forcer l'achat de roubles. Mais aussi qu'elle n'arrive pas dans les modes compétitifs, ce qui finirait par transformer Espace from Tarkov en un jeu pay-to-win.

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Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.