Escape from Tarkov débarque sur mobile avec un tout nouveau concept

Le créateur d'Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, a confirmé le développement d'un jeu mobile. Loin d'un simple portage, il s'agira d'un jeu de tir et d'extraction en vue de dessus. Une annonce officielle est prévue pour l'année prochaine, tandis que d'autres projets ambitieux se profilent à l'horizon.

L'univers d'Escape from Tarkov s'apprête à conquérir de nouveaux supports. Lors d'une récente entrevue, Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, a partagé des détails croustillants sur l'avenir de la franchise. Si le jeu de base continue son chemin après avoir quitté son accès anticipé il y a un an, le studio regarde désormais vers l'avant avec pas moins de trois nouveaux projets liés à la licence. Parmi eux, une expérience mobile suscite particulièrement l'attention.

Un virage inattendu vers le mobile

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce projet mobile ne sera pas un simple portage du célèbre jeu de tir à la première personne, comme cela a été confirmé à Insider Gaming. L'équipe a opté pour une approche radicalement différente afin de s'adapter aux contraintes et aux habitudes des joueurs sur smartphones. Il s'agira d'un jeu d'extraction en vue de dessus, à la troisième personne, tout en conservant l'esthétique sombre et exigeante qui a fait le succès de la série.

Cette direction pourra rappeler quelques jeux indépendants qui ont trouvé le succès, comme Zero Sievert ou encore la parodie aviaire Escape from Duckov. Interrogé sur la nature exacte de cette nouvelle itération, le directeur du studio a tenu à rassurer les puristes de la licence.

C'est comme un jeu Tarkov, c'est un jeu d'extraction, avec l'apparence et l'ambiance de Tarkov. C'est une perspective différente, c'est à la troisième personne, en vue de dessus.

Le développement semble d'ailleurs bien avancé. Les premiers prototypes jouables sont déjà opérationnels, et une annonce en bonne et due forme est programmée pour l'année prochaine. Les amateurs d'action tactique peuvent s'attendre à une expérience intense, prouvant que la vue de dessus peut offrir des affrontements tout aussi gratifiants.















Des projets parallèles ambitieux

Outre cette déclinaison pour smartphones, Battlestate Games travaille sur un titre exclusivement solo, qui pourrait bien prendre la relève du projet Russia 2028 actuellement en pause. Un troisième projet, baptisé Guncyclopedia, permettra aux passionnés de manipuler et d'expérimenter l'arsenal extrêmement détaillé de la franchise dans un environnement dédié.

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L'emploi du temps de Nikita Buyanov est particulièrement chargé, puisqu'il partage désormais son expertise entre Battlestate Games et son nouveau studio, Rant Gaming. C'est au sein de cette nouvelle structure que prend forme Fragmentary Order, un jeu qui transpose les mécaniques de tir exigeantes à l'échelle du système solaire.

Battlestate Games avance également sur le portage sur consoles, et une annonce devrait être faite au début de l'année prochaine.