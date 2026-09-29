Escape from Tarkov encourage le PvP temporairement

Battlestate Games veut voir les joueurs d'Escape from Tarkov s'affronter sans pitié. Pour dynamiser le mode saisonnier Kord Breach, le studio déploie un événement temporaire qui multiplie massivement l'expérience gagnée lors des éliminations. Une occasion parfaite de faire progresser votre passe de combat à vitesse grand V.

L'ambiance est plus tendue que jamais dans les rues de Norvinsk. Battlestate Games vient de mettre à jour Escape from Tarkov avec un tout nouvel événement à durée limitée, spécialement conçu pour encourager les affrontements directs entre les joueurs. Déployée dans le cadre du mode saisonnier Kord Breach, cette initiative pousse la communauté à abandonner la discrétion au profit d'une agressivité récompensée au centuple.

Une pluie d'expérience pour les chasseurs de têtes

Pour motiver les survivants à sortir de leurs cachettes, les développeurs ont décidé de frapper fort sur les récompenses. Fini le temps où l'on évitait les combats pour sécuriser son butin, l'heure est à la chasse. Dans sa dernière communication sur ses réseaux sociaux, notamment X (Twitter) le studio a détaillé les nouveaux barèmes d'expérience, et les chiffres ont de quoi donner le vertige aux habitués du jeu de tir.

Un événement en jeu a débuté dans le mode saisonnier d'Escape from Tarkov, augmentant de manière significative la quantité d'expérience gagnée pour les activités PvP.

An in-game event has started in the seasonal #EscapefromTarkov mode, significantly increasing the amount of XP gained for PvP activity:



- 600 XP instead of 120 for eliminating a PMC;

- 110 XP instead of 55 for eliminating a Scav, including player Scavs;

- 200 XP instead of 20… — Escape from Tarkov (@tarkov) September 29, 2026

Dans les faits, éliminer un joueur adverse, ou PMC, rapporte désormais 600 points d'expérience au lieu des 120 habituels. Les Scavs ne sont pas en reste, puisque leur élimination octroie 110 points contre 55 auparavant, un bonus qui s'applique également aux joueurs incarnant ces personnages. Mais la véritable mine d'or se trouve dans la récupération des plaques d'identité. Ramasser le dogtag d'un PMC vaincu vous rapportera la coquette somme de 200 points d'expérience, soit dix fois plus que les 20 points originaux. Attention cependant, cette aubaine prendra fin le 5 octobre prochain.















La continuité d'une refonte réussie

Si cet événement centré sur le gain d'expérience peut sembler modeste sur le papier, il s'inscrit dans une dynamique très positive pour Escape from Tarkov. Il y a peu, l'équipe de développement a proposé une refonte majeure de la carte Lighthouse. Cette mise à jour s'est révélée être un véritable succès auprès de la communauté. Les joueurs ont pu découvrir de nouvelles quêtes, des points d'intérêt inédits, ainsi qu'un redéploiement tactique des ennemis les plus redoutables de la zone.

Pour couronner le tout, un boss surpuissant avait été ajouté temporairement, accompagné d'une fréquence accrue des largages aériens. Bien que cet événement spécifique soit terminé, Battlestate Games a conservé une excellente mécanique qui en est issue. Le studio a en effet confirmé que les tâches opérationnelles quotidiennes continueront de récompenser les joueurs avec des documents liés au passe de combat.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Ce changement, très apprécié, facilite grandement la progression de tous les participants et confirme la volonté du studio de rendre son jeu de survie toujours plus captivant, sans oublier son aspect difficile et impitoyable, qui a fait son succès ces dernières années.

Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.