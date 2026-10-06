Le mode PvE d'Escape from Tarkov se métamorphose avec l'arrivée du système de Prestige

Battlestate Games déploie la mise à jour 1.2.0.0 pour Escape from Tarkov, transformant radicalement l'expérience PvE. Au programme de cette refonte majeure : une intelligence artificielle repensée, l'intégration très attendue du système de Prestige et l'arrivée controversée des microtransactions pour acquérir de la monnaie virtuelle.

L'expérience de jeu sans la pression constante des affrontements entre joueurs franchit un nouveau cap. Battlestate Games vient de lancer la mise à jour 1.2.0.0 pour Escape from Tarkov, une refonte colossale qui cible spécifiquement l'environnement PvE. Cette version transforme en profondeur la gestion du butin, le comportement des mercenaires contrôlés par l'ordinateur et la progression des personnages, tout en introduisant des mécaniques de Prestige réclamées de longue date par la communauté. En parallèle, le studio inaugure le programme EXFIL Brothers, une initiative permettant aux vétérans de récolter des récompenses en guidant les novices lors de leurs premiers pas dans cet univers impitoyable.

Une intelligence artificielle plus crédible et imprévisible

LE point le plus important de cette mise à jour reste les ajustements apportés aux mercenaires gérés par l'intelligence artificielle. Le studio a revu leur comportement pour offrir une immersion accrue. Désormais, les factions USEC et BEAR ont de fortes chances de s'allier et de ne pas s'attaquer mutuellement. Les joueurs pourront également croiser des bots neutres à leur égard, du moins tant qu'ils gardent leurs distances. L'agressivité de ces entités a été recalibrée, elles engageront plus volontiers le combat contre les Scavs et les Boss, mais ignoreront les joueurs incarnant un Scav tant qu'ils ne sont pas provoqués.















La logique d'apparition de ces adversaires virtuels a également été corrigée. Les niveaux des bots seront désormais cohérents avec les zones explorées. Il sera par exemple impossible de croiser un mercenaire de niveau trois dans le secteur hautement sécurisé du Laboratoire.

Un butin et un équipement repensés

L'équipement, l'armement et la difficulté globale des bots dépendent dorénavant de leur niveau et de leur faction. Les adversaires de bas niveau représenteront une menace mineure, équipés de matériel basique correspondant aux premiers paliers de loyauté des marchands. À l'inverse, les bots de haut niveau se montreront redoutables, maniant des armes supérieures et protégés par un équipement de pointe.

Le Prestige fait son entrée dans le mode PvE

La fonctionnalité de Prestige est enfin disponible pour les amateurs de PvE. Les joueurs peuvent réinitialiser leur progression, à condition de remplir des critères stricts. Il faudra notamment atteindre un niveau de personnage élevé, achever des quêtes spécifiques, construire certaines zones de la Planque, terminer la trame narrative principale et accumuler une somme précise dans sa réserve.

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Enfin, terminons par une nouveauté risque de faire parler. Il est désormais possible d'acheter des roubles avec de l'argent réel, une option strictement limitée au mode PvE. Une décision prudente de la part des développeurs, car l'intégration d'une telle mécanique dans l'environnement PvP aurait transformé le titre en pay-to-win. Vous pouvez retrouver l'intégralité du patch notes sur le site officiel.