Escape from Tarkov perd ses joueurs PvP, mais voit son mode PvE être de plus en plus populaire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2026 à 16h28
Connu pour son exigence et ses affrontements impitoyables, Escape from Tarkov vit un tournant historique. Les dernières statistiques révélées par le studio montrent un basculement inattendu : la majorité de la communauté privilégie désormais le mode coopératif, soulevant la question d'une fatigue globale face au multijoueur compétitif.
Ajouter aux sources préférées
Escape from Tarkov perd ses joueurs PvP, mais voit son mode PvE être de plus en plus populaire

Escape from Tarkov est historiquement reconnu pour son gameplay réaliste et exigent, avec des combats où l'erreur n'est pas permise, et des mécaniques immersives. Mais au fil du temps, et de l'arrivée de nouveaux joueurs, l'expérience s'est peu à peu transformée pour être plus accueillante et moins frustrante. À tel point qu'un an après la sortie de sa 1.0 sur Steam, la communauté semble basculer de plus en plus vers le PvE, délaissant les combats PvP pourtant si intenses.

Un basculement historique pour le jeu de tir

Pendant des années, le titre de Battlestate Games s'est forgé une solide réputation comme l'un des jeux de tir d'extraction les plus punitifs du marché. Son identité reposait presque exclusivement sur des mécaniques de combat PvP, avec des scénarios émergents où la moindre erreur était fatale. Pourtant, les temps semblent changer radicalement pour cette référence du genre.

Nikita Buyanov, le directeur du studio, a récemment partagé les chiffres actuels de la fréquentation sur les réseaux sociaux. Les résultats sont pour le moins surprenants. Potentiellement pour la première fois dans l'histoire de cette production, les amateurs de PvE surpassent largement ceux focalisés sur les affrontements traditionnels.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Les chiffres exacts de la nouvelle répartition

Dans une récente publication sur X (Twitter), le dirigeant a détaillé la répartition actuelle de la base de joueurs. Les statistiques montrent clairement la domination du nouveau mode, qui redessine complètement le profil type de l'utilisateur.

25 % PvP, 15 % PvP Saison, 60 % PvE

Il est important de souligner qu'une partie de cette communauté est hybride, naviguant régulièrement entre les deux expériences. Il y a quelques mois, à la fin d'un cycle de réinitialisation, la répartition était encore équilibrée à parts égales. Même avec l'introduction des saisons compétitives, conçues pour offrir une nouvelle manière d'explorer cet univers, le mode coopératif règne aujourd'hui en maître absolu sur les serveurs.

À lire également

Un jeu autonome Tarkov Zombies pourrait bientôt voir le jour
Escape from Tarkov02 novembre 2026

Un jeu autonome Tarkov Zombies pourrait bientôt voir le jour

Face au succès retentissant de l'événement d'Halloween dans Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, a sondé sa communauté. L'idée d'un jeu coo…

Une communauté divisée face à cette évolution

Les discussions ont immédiatement explosé suite à cette annonce. La base de fans étant réputée pour son franc-parler, les réactions se sont multipliées, illustrant une véritable fracture idéologique. Certains tentent de calmer le jeu en rappelant l'essentiel.

Au lieu de se disputer sur le mode choisi, nous pouvons au moins nous accorder pour dire que peu importe le mode, tout le monde apprécie le jeu.

D'autres expliquent cet exode par des problèmes techniques récurrents, affirmant que les utilisateurs sont tout simplement fatigués des tricheurs et réclament un accès gratuit à l'expérience solitaire. À l'inverse, une frange plus élitiste fustige ce changement de cap, considérant que ceux qui fuient la confrontation directe manquent d'audace et finissent par abandonner l'essence même de l'œuvre.

La fatigue du multijoueur gagne l'industrie

Cette situation reflète un phénomène plus large dans le paysage vidéoludique actuel. Une certaine lassitude vis-à-vis de la compétition permanente se fait ressentir. Ce constat est particulièrement visible dans d'autres licences majeures. Récemment, lors du lancement de la plateforme DMZ de Call of Duty, de nombreux participants ont immédiatement réclamé une offre exclusivement coopérative, frustrés par ceux qui transformaient l'expérience en un simple champ de bataille sans pitié.

Chargement du sondage...

0 votant

Aujourd'hui, presque tous les jeux de tir d'extraction intègrent une composante apaisée, (ARC Raiders va aussi y venir) et certaines nouveautés se lancent même avec cette unique promess. Le paysage des jeux de tir exigeants est indéniablement en pleine mutation.

Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Un jeu autonome Tarkov Zombies pourrait bientôt voir le jour
Escape from Tarkov 02 novembre 2026

Un jeu autonome Tarkov Zombies pourrait bientôt voir le jour

Face au succès retentissant de l'événement d'Halloween dans Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, a sondé sa communauté. L'idée d'un jeu coopératif indépendant centré sur les zombies suscite un fort engouement, bien que le studio soit déjà surchargé de projets.
Escape From Tarkov Codes (Novembre 2026)
Escape from Tarkov 30 octobre 2026

Escape From Tarkov Codes (Novembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.
Escape from Tarkov lance un mode zombie pour célébrer Halloween
Escape from Tarkov 29 octobre 2026

Escape from Tarkov lance un mode zombie pour célébrer Halloween

Battlestate Games déploie son événement d'Halloween pour Escape from Tarkov. Entre une épidémie de zombies ravageant le Labo et un mode mêlée inspiré des films d'horreur dans Arena, les joueurs doivent survivre à des défis inédits. Nikita Buyanov promet même une surprise de taille pour cette édition.
Escape from Tarkov : Devenu impossible à battre, le nouveau boss de The Labs connaît un buff
Escape from Tarkov 20 octobre 2026

Escape from Tarkov : Devenu impossible à battre, le nouveau boss de The Labs connaît un buff

Le nouveau boss Scourge semait la terreur dans Escape from Tarkov avec une précision irréaliste. Face à la grogne des joueurs, Battlestate Games a déployé une mise à jour d'urgence pour rééquilibrer cet adversaire redoutable et prolonger l'événement sur The Lab.
Une excellente nouvelle pour les débutants sur Escape from Tarkov
Escape from Tarkov 12 octobre 2026

Une excellente nouvelle pour les débutants sur Escape from Tarkov

Battlestate Games a récemment dévoilé un nouvel outil pour Escape from Tarkov visant à aider les nouveaux joueurs. L'ajout d'un simple GPS pour trouver les points d'extraction divise pourtant la communauté, opposant les vétérans adeptes de la difficulté extrême à ceux qui saluent une meilleure accessibilité.
Les joueurs d'Escape from Tarkov peuvent maintenant acheter de la monnaie virtuelle avec de l'argent réel
Escape from Tarkov 07 octobre 2026

Les joueurs d'Escape from Tarkov peuvent maintenant acheter de la monnaie virtuelle avec de l'argent réel

La mise à jour 1.2.0.0 d'Escape from Tarkov déploie des nouveautés majeures pour son mode PvE. Outre l'arrivée du système de prestige, c'est la possibilité d'acheter des roubles avec de l'argent réel qui attire l'attention.

commentaire (0)