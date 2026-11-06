Escape from Tarkov perd ses joueurs PvP, mais voit son mode PvE être de plus en plus populaire

Connu pour son exigence et ses affrontements impitoyables, Escape from Tarkov vit un tournant historique. Les dernières statistiques révélées par le studio montrent un basculement inattendu : la majorité de la communauté privilégie désormais le mode coopératif, soulevant la question d'une fatigue globale face au multijoueur compétitif.

Escape from Tarkov est historiquement reconnu pour son gameplay réaliste et exigent, avec des combats où l'erreur n'est pas permise, et des mécaniques immersives. Mais au fil du temps, et de l'arrivée de nouveaux joueurs, l'expérience s'est peu à peu transformée pour être plus accueillante et moins frustrante. À tel point qu'un an après la sortie de sa 1.0 sur Steam, la communauté semble basculer de plus en plus vers le PvE, délaissant les combats PvP pourtant si intenses.

Un basculement historique pour le jeu de tir

Pendant des années, le titre de Battlestate Games s'est forgé une solide réputation comme l'un des jeux de tir d'extraction les plus punitifs du marché. Son identité reposait presque exclusivement sur des mécaniques de combat PvP, avec des scénarios émergents où la moindre erreur était fatale. Pourtant, les temps semblent changer radicalement pour cette référence du genre.

Nikita Buyanov, le directeur du studio, a récemment partagé les chiffres actuels de la fréquentation sur les réseaux sociaux. Les résultats sont pour le moins surprenants. Potentiellement pour la première fois dans l'histoire de cette production, les amateurs de PvE surpassent largement ceux focalisés sur les affrontements traditionnels.















Les chiffres exacts de la nouvelle répartition

Dans une récente publication sur X (Twitter), le dirigeant a détaillé la répartition actuelle de la base de joueurs. Les statistiques montrent clairement la domination du nouveau mode, qui redessine complètement le profil type de l'utilisateur.

25 % PvP, 15 % PvP Saison, 60 % PvE

Il est important de souligner qu'une partie de cette communauté est hybride, naviguant régulièrement entre les deux expériences. Il y a quelques mois, à la fin d'un cycle de réinitialisation, la répartition était encore équilibrée à parts égales. Même avec l'introduction des saisons compétitives, conçues pour offrir une nouvelle manière d'explorer cet univers, le mode coopératif règne aujourd'hui en maître absolu sur les serveurs.

Une communauté divisée face à cette évolution

Les discussions ont immédiatement explosé suite à cette annonce. La base de fans étant réputée pour son franc-parler, les réactions se sont multipliées, illustrant une véritable fracture idéologique. Certains tentent de calmer le jeu en rappelant l'essentiel.

Au lieu de se disputer sur le mode choisi, nous pouvons au moins nous accorder pour dire que peu importe le mode, tout le monde apprécie le jeu.

D'autres expliquent cet exode par des problèmes techniques récurrents, affirmant que les utilisateurs sont tout simplement fatigués des tricheurs et réclament un accès gratuit à l'expérience solitaire. À l'inverse, une frange plus élitiste fustige ce changement de cap, considérant que ceux qui fuient la confrontation directe manquent d'audace et finissent par abandonner l'essence même de l'œuvre.

La fatigue du multijoueur gagne l'industrie

Cette situation reflète un phénomène plus large dans le paysage vidéoludique actuel. Une certaine lassitude vis-à-vis de la compétition permanente se fait ressentir. Ce constat est particulièrement visible dans d'autres licences majeures. Récemment, lors du lancement de la plateforme DMZ de Call of Duty, de nombreux participants ont immédiatement réclamé une offre exclusivement coopérative, frustrés par ceux qui transformaient l'expérience en un simple champ de bataille sans pitié.

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Aujourd'hui, presque tous les jeux de tir d'extraction intègrent une composante apaisée, (ARC Raiders va aussi y venir) et certaines nouveautés se lancent même avec cette unique promess. Le paysage des jeux de tir exigeants est indéniablement en pleine mutation.

Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.