Escape from Tarkov commence à teaser sa saison 2, avec de nouveaux modificateurs

Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, vient de dévoiler une longue liste de modificateurs pour la deuxième saison d'Escape from Tarkov. Prévue pour décembre, cette mise à jour promet de bouleverser l'expérience des joueurs avec des bonus alléchants et des malus particulièrement sadiques.

La première saison compétitive d'Escape from Tarkov, baptisée Kord Breach, touche à sa fin. Alors que les joueurs se préparent à faire leurs adieux à cette itération inaugurale du PvP, Battlestate Games regarde déjà vers l'avenir. Nikita Buyanov, figure emblématique du studio, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour partager un avant-goût très concret de ce qui attend la communauté en décembre. Au programme, une liste impressionnante de modificateurs personnels qui risquent de changer radicalement la façon d'aborder chaque raid.

Une saison 2 placée sous le signe de la diversité

Le système de saisons, récemment introduit pour dynamiser le contenu PvP du jeu de tir exigeant, va continuer de proposer aux joueurs des choix cornéliens lors de la création du personnage. La deuxième saison, dont le thème exact sera révélé très prochainement par les développeurs, s'étendra de décembre à mars. Pour maintenir l'intérêt des anciens comme des nouveaux venus, le studio mise sur une mécanique de modificateurs personnels, divisés en deux catégories distinctes, à savoir les effets positifs et les handicaps.

Ces altérations viennent se greffer à l'expérience de survie déjà impitoyable de Tarkov. Si les modificateurs globaux, qui affecteront l'ensemble des utilisateurs simultanément, demeurent pour l'instant un mystère, la liste des traits personnels a de quoi faire couler beaucoup d'encre au sein de la communauté.















Des bonus stratégiques pour les survivants

Du côté des avantages, Nikita Buyanov a listé plusieurs éléments qui devraient grandement faciliter la vie des mercenaires. Parmi les nouveaux modificateurs positifs confirmés, on retrouve des éléments très évocateurs.

Les joueurs pourront notamment bénéficier d'une cachette avancée ou d'un conteneur sécurisé amélioré, des atouts majeurs pour la gestion de l'inventaire et la préservation du butin. D'autres traits comme la fabrication rapide, le crochetage ou l'extraction entre amis suggèrent de nouvelles approches tactiques sur le terrain. Le modificateur de cleptomanie intrigue particulièrement, laissant imaginer des bonus liés à la fouille ou au ramassage d'objets de valeur.

La folie et la souffrance au rendez-vous

Cependant, Escape from Tarkov ne serait pas ce qu'il est sans une bonne dose de masochisme. La liste des modificateurs négatifs s'annonce particulièrement cruelle et promet des sueurs froides même aux joueurs les plus aguerris.

Des malus physiques évidents comme l'impossibilité de se soigner correctement, la visée tremblante ou l'absence de réparations viendront compliquer les affrontements. Pire encore, l'interdiction pure et simple de lancer des raids en tant que Scav privera certains joueurs de leur filet de sécurité financier.

Mais ce sont les handicaps psychologiques qui retiennent le plus l'attention. La communauté spécule déjà sur les effets dévastateurs de ces nouvelles afflictions, que ce soit la schizophrénie ou le fait, semble-t-il, de parler seul, ce qui attirera sans aucun doute les joueurs à proximité.

Ces ajouts pourraient transformer certains raids nocturnes en véritables expériences de terreur psychologique. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au déploiement de cette mise à jour hivernale pour découvrir comment ces modificateurs s'équilibreront sur le champ de bataille. Et si rien ne vous attire, Nikita Buyanov a confirmé que ces modificateurs ne venaient pas remplacer ceux de la première saison, mais s'ajouter à la liste déjà disponible.

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