Battlestate Games s'apprête à bouleverser Escape from Tarkov. Lors d'une récente entrevue, Nikita Buyanov a confirmé l'arrivée d'une refonte totale du système d'intelligence artificielle. Prévue pour le début de l'année prochaine, cette mise à jour majeure promet de transformer radicalement l'immersion en jeu.

Escape from Tarkov continue sa mutation à un rythme effréné. Alors que le jeu de tir tactique de Battlestate Games rassemble toujours une communauté de passionnés particulièrement exigeants, les développeurs ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers. Dès le mois de décembre, les joueurs pourront découvrir la deuxième saison du mode PvP, baptisée « UNTAR Control ». Mais c'est surtout au cours de l'année suivante que les véritables bouleversements feront leur apparition, avec une attention toute particulière portée sur les mécaniques d'intelligence artificielle. Les PNJ vont bénéficier d'une refonte en profondeur de leur comportement, ce qui risque de bouleverser les habitudes des joueurs de Tarkov.

Une transition amorcée avec succès

Plus tôt cette année, Escape from Tarkov avait déjà bénéficié d'une mise à jour substantielle concernant le fonctionnement de ses ennemis gérés par l'ordinateur, notamment sur la plateforme PvE. Cette amélioration avait été saluée par la communauté comme une avancée phénoménale. Elle a permis de rendre les adversaires virtuels beaucoup plus réalistes, offrant un défi nettement plus corsé pour les anciens joueurs tout en diversifiant leurs zones de butin et leurs modèles opératoires en pleine partie.

Ces modifications avaient altéré leurs déplacements, leurs stratégies de combat et leurs choix d'équipement lors de leurs patrouilles sur la carte. Fort de ce succès, le studio souhaite aller encore plus loin pour parfaire l'immersion.















Les révélations de Nikita Buyanov

Lors d'un échange avec Insider Gaming, Nikita Buyanov, le directeur du studio Battlestate Games, a partagé sa vision concernant l'avenir du jeu et les prochaines étapes de son développement. Interrogé sur les évolutions futures, il a fait une promesse particulièrement ambitieuse pour les mois à venir :

Vous avez mentionné l'intelligence artificielle. Nous prévoyons de lancer la nouvelle intelligence artificielle : un système totalement remis à neuf, totalement nouveau. Nous prévoyons de l'intégrer au début de l'année prochaine, au premier ou au deuxième trimestre de l'année prochaine.

Cette déclaration, bien que brève, est lourde de conséquences pour l'écosystème du jeu. Actuellement, la plateforme PvE d'Escape from Tarkov souffre parfois d'un manque d'immersion directement lié aux limites des personnages contrôlés par l'intelligence artificielle. Un système entièrement repensé pourrait résoudre ce problème à la racine et affiner ce mode de jeu de manière spectaculaire.

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Bien entendu, cette refonte technologique aura également des répercussions massives sur l'expérience PvPvE traditionnelle. Les joueurs devront réapprendre à anticiper les réactions des ennemis, rendant chaque incursion encore plus imprévisible et dangereuse. 2027 s'annonce comme une année importante pour Tarkov, qui donnera également des nouvelles pour sa version console, tandis qu'un jeu mobile devrait aussi voir le jour.

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