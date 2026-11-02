Un jeu autonome Tarkov Zombies pourrait bientôt voir le jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 novembre 2026 à 15h40
Face au succès retentissant de l'événement d'Halloween dans Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, a sondé sa communauté. L'idée d'un jeu coopératif indépendant centré sur les zombies suscite un fort engouement, bien que le studio soit déjà surchargé de projets.
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Un jeu autonome Tarkov Zombies pourrait bientôt voir le jour

L'événement d'Halloween de cette année a littéralement transformé l'expérience des joueurs sur Escape from Tarkov. En plongeant les survivants face à des hordes de morts-vivants assoiffés de sang, Battlestate Games a su créer une atmosphère unique. Les cartes emblématiques comme The Lab et Factory sont actuellement le théâtre d'affrontements intenses et incessants contre ces créatures, le tout enrobé dans une trame narrative désespérée qui pousse les joueurs à percer les mystères de cette invasion. Face à cet engouement massif, une question a naturellement émergé du côté des développeurs.

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Un sondage qui enflamme la communauté

C'est sur les réseaux sociaux que Nikita Buyanov, la figure de proue de Battlestate Games, a pris la parole pour tâter le terrain. Il a interpellé ses quelque 250 000 abonnés avec une proposition très directe, en demandant simplement « un mode Tarkov Zombies en coopération indépendant. Oui ou non ? »

Cette simple question a suffi pour déclencher une vague de réactions enthousiastes. Les joueurs, visiblement conquis par le contenu actuel, ont répondu par l'affirmative de manière écrasante. Il faut dire que l'événement en cours ne se contente pas de jeter quelques monstres sur une carte. Il propose une longue série de quêtes riches en récompenses, des expéditions à haut risque dans des zones infestées et des succès exclusifs à débloquer. 

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Un studio aux multiples chantiers

Si la majorité des commentaires soulignent à quel point cette inclusion serait incroyable pour l'écosystème de la franchise, certaines voix s'élèvent pour pointer du doigt la charge de travail actuelle du studio. Battlestate Games gère déjà de front de nombreux projets complexes qui requièrent une attention constante.

Actuellement, les équipes développent et maintiennent la plateforme principale mêlant les différents modes (PvP, PvE), le contenu saisonnier, ainsi que le jeu annexe Escape from Tarkov Arena. À cela s'ajoutent des contenus téléchargeables à venir, le projet Guncyclopedia, et les rumeurs autour d'un autre jeu indépendant en préparation. Ajouter un titre entièrement dédié aux zombies pourrait disperser des ressources déjà très sollicitées. Sans oublier que l'homme à la tête du studio travaille également sur un autre jeu, qui n'est cependant pas affilié à Battlestate Games.

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Quel avenir pour cette expérience coopérative ?

L'idée d'une expérience coopérative centrée sur la survie face aux zombies dans l'univers impitoyable de Tarkov est indéniablement séduisante. La balistique poussée, la gestion des blessures et l'ambiance angoissante du titre original se prêtent parfaitement à ce genre horrifique.

Cependant, la question de la viabilité d'un tel projet reste entière. Pour qu'un jeu indépendant voit le jour, il devra proposer suffisamment de profondeur pour ne pas ressembler à un simple mode de jeu recyclé qui perdrait son intérêt au bout de quelques semaines. Les mois à venir nous diront si Nikita Buyanov comptait simplement prendre la température ou si cette idée germe déjà dans les bureaux de Saint-Pétersbourg.

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Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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