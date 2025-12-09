Escape From Tarkov Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.

Codes d'échange Escape From Tarkov

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Escape from Tarkov. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement de l'équipement ou des items, qui vous serviront durant votre aventure. Cependant, parfois, Battlestate Games, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.















Ces codes sont partagés par les développeurs et principalement par son directeur, Nikita Buyanov, sur son compte Twitter personnel. Mais il peut, de ce fait, être facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Escape From Tarkov

Récompenses Codes actifs Récompenses W2TX-UFK1-6NU9-89RW-M96B Récompenses W2TX-6NU9-UFK1-89RW-M96B Récompenses UFK1-W2TX-6NU9-89RW-M96B Récompenses UFK1-6NU9-W2TX-89RW-M96B Récompenses 6NU9-W2TX-UFK1-89RW-M96B Récompenses 6NU9-UFK1-W2TX-89RW-M96B Récompenses WIPE Récompenses PCGAMESN Récompenses GAMESPARK Récompenses LVL80BOSS Récompenses LVL1SCAV Récompenses LVL80BOSS Récompenses EAGLEEYE Récompenses POWERMOVE Récompenses CARGOSHIP Récompenses ROGUESET Récompenses POWER Récompenses 007ATHOME Récompenses BACKTORAID Récompenses KANISTRA Récompenses BITCOINS Armes et munitions INEEDSPACE Récompenses ELVISVISTA Récompenses SBEUKOMAR Récompenses GOONSQUAD Récompenses LIGHTSOUT Récompenses SCAVYBOI Récompenses PAY2WIN

Codes expirés Escape From Tarkov

Voir les codes Escape From Tarkov expirés HOLDMYMETA - SAMURAI - ju20fu2620idfh88 - WILDHUNT - OEFT7THBDAY - USETHETAPE - ONEMILLIONPLUS - WINTERISHERE - WILWILBE - LIGHTSOUT - SERVERMAN - SMELLOFNAPALM - LETMEIN - GIMMEWIRES - ITSADRILL - INTELPLEASE

Comment activer un code d'échange dans Escape From Tarkov ?

Contrairement à certains jeux où les codes d'échange doivent être entrés obligatoirement en jeu ou sur un site internet, Escape From Tarkov vous laisse le choix. Vous pourrez le faire en vous connectant au site officiel et indiquer le code dans la case dédiée, ou en jeu en suivant ces étapes :

Lancez le launcher

Allez sur la flèche en haut à droite (en dessous de votre pseudo)

Cliquez sur « Activer un code »

Vous n'avez plus qu'à entrer l'un des nombreux codes Tarkov dans le champ dédié



Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible. N'hésitez pas à nous indiquer dans l'espace commentaires si certains ne sont plus valides, ou si vous en avez vu un nouveau.