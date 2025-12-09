Escape From Tarkov Codes (Septembre 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.
Escape From Tarkov Codes (Septembre 2026)

Codes d'échange Escape From Tarkov

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Escape from Tarkov. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement de l'équipement ou des items, qui vous serviront durant votre aventure. Cependant, parfois, Battlestate Games, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.

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Ces codes sont partagés par les développeurs et principalement par son directeur, Nikita Buyanov, sur son compte Twitter personnel. Mais il peut, de ce fait, être facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Escape From Tarkov

Récompenses Codes actifs
Récompenses
W2TX-UFK1-6NU9-89RW-M96B
Récompenses
W2TX-6NU9-UFK1-89RW-M96B
Récompenses
UFK1-W2TX-6NU9-89RW-M96B
Récompenses
UFK1-6NU9-W2TX-89RW-M96B
Récompenses
6NU9-W2TX-UFK1-89RW-M96B
Récompenses
6NU9-UFK1-W2TX-89RW-M96B
Récompenses
WIPE
Récompenses
PCGAMESN
Récompenses
GAMESPARK
Récompenses
LVL80BOSS
Récompenses
LVL1SCAV
Récompenses
LVL80BOSS
Récompenses
EAGLEEYE
Récompenses
POWERMOVE
Récompenses
CARGOSHIP
Récompenses
ROGUESET
Récompenses
POWER
Récompenses
007ATHOME
Récompenses
BACKTORAID
Récompenses
KANISTRA
Récompenses
BITCOINS
Armes et munitions
INEEDSPACE
Récompenses
ELVISVISTA
Récompenses
SBEUKOMAR
Récompenses
GOONSQUAD
Récompenses
LIGHTSOUT
Récompenses
SCAVYBOI
Récompenses
PAY2WIN

Codes expirés Escape From Tarkov

Voir les codes Escape From Tarkov expirésHOLDMYMETA - SAMURAI - ju20fu2620idfh88 - WILDHUNT - OEFT7THBDAY - USETHETAPE - ONEMILLIONPLUS - WINTERISHERE - WILWILBE - LIGHTSOUT - SERVERMAN - SMELLOFNAPALM - LETMEIN - GIMMEWIRES - ITSADRILL - INTELPLEASE

Comment activer un code d'échange dans Escape From Tarkov ?

Contrairement à certains jeux où les codes d'échange doivent être entrés obligatoirement en jeu ou sur un site internet, Escape From Tarkov vous laisse le choix. Vous pourrez le faire en vous connectant au site officiel et indiquer le code dans la case dédiée, ou en jeu en suivant ces étapes : 

  • Lancez le launcher
  • Allez sur la flèche en haut à droite (en dessous de votre pseudo)
  • Cliquez sur « Activer un code »
  • Vous n'avez plus qu'à entrer l'un des nombreux codes Tarkov dans le champ dédié

code-tarkov
Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible. N'hésitez pas à nous indiquer dans l'espace commentaires si certains ne sont plus valides, ou si vous en avez vu un nouveau.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (5)

Avatar Corentin
Corentin Le 06/08/2026 à 10:09

Merci j'ai mis à jour, il m'en manquait effectivement quelques-uns !

Avatar
Adam_Sgrt (invité) Le 05/08/2026 à 21:01

Correction :
GAMESPARK

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Sheshyre (invité) Le 04/08/2026 à 23:42

New code

6NU9-UFK1-W2TX-89RW-M96B
6NU9-W2TX-UFK1-89RW-M96B
UFK1-6NU9-W2TX-89RW-M96B
UFK1-W2TX-6NU9-89RW-M96B
W2TX-6NU9-UFK1-89RW-M96B
W2TX-UFK1-6NU9-89RW-M96B
PCGAMESN
3DMGAME
GAMESPAR

Avatar Corentin
Corentin Le 27/05/2026 à 15:48

Merci Tom, nous avons mis l'article à jour

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TOM (invité) Le 27/05/2026 à 13:42

Nouveau codes : ROGUESET, POWER, 007ATHOME