Escape from Tarkov progresse sur consoles, une annonce sera faite l'année prochaine

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2026 à 16h28
Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, a récemment confirmé que la version console d'Escape from Tarkov franchira une étape décisive l'année prochaine. Après une décennie d'évolution sur PC, le célèbre jeu de tir tactique s'apprête enfin à s'ouvrir à un tout nouveau public.
Ajouter aux sources préférées
Escape from Tarkov progresse sur consoles, une annonce sera faite l'année prochaine

L'attente touche à sa fin pour les joueurs consoles qui lorgnent sur le plus célèbre des jeux de tir d'extraction. Nikita Buyanov, figure emblématique et directeur du studio Battlestate Games, a récemment pris la parole pour clarifier l'avenir d'Escape from Tarkov. Alors que la version finale du jeu a soufflé sa première bougie, les regards se tournent désormais vers les salons du monde entier pour l'officialisation de ce portage très attendu.

Une annonce officielle prévue pour 2027

L'année dernière, dans le sillage du Tokyo Game Show 2025, le studio avait déjà évoqué son ambition de porter son titre sur de nouvelles plateformes. Aujourd'hui, les choses se concrétisent. Lors d'un récent échange avec Insider Gaming, le directeur du studio a confirmé que le projet avançait à grands pas, notamment grâce à la recherche active d'un partenaire stratégique capable de faciliter cette transition technique.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Interrogé sur l'état d'avancement de cette version inédite, le créateur s'est voulu transparent sur le calendrier que les joueurs peuvent espérer.

Nous sommes vraiment très proches de trouver un partenaire. La version console ne sera pas prête l'année prochaine, c'est une certitude. Mais l'annonce aura lieu l'année prochaine, à 100 %, j'en suis convaincu. Je suppose que cette annonce se fera au début de l'année prochaine.

Si la sortie effective n'est pas pour tout de suite, l'officialisation en 2027 marquera un tournant majeur pour le studio. Cette étape permettra de rassurer une communauté grandissante et de poser les jalons d'une nouvelle ère pour le titre.

À lire également

Quand Escape from Tarkov sortira sur PS5 et Xbox Series ?
Escape from Tarkov09 décembre 2025

Quand Escape from Tarkov sortira sur PS5 et Xbox Series ?

La communauté se demande si Moonlighter 2: The Endless Vault sortira à l'avenir sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch. Nous vous apportons la réponse.

La conquête d'un public inédit

Depuis son apparition, ce jeu a littéralement redéfini les standards de l'expérience d'extraction. De nombreux concurrents ont tenté de s'engouffrer dans la brèche au cours des dernières années, mais peu ont réussi à proposer une formule aussi exigeante et complète. Cependant, il manquait jusqu'à présent une corde essentielle à l'arc de Battlestate Games, à savoir l'accès au marché colossal des consoles de salon.

Des millions de passionnés n'ont pas encore eu l'opportunité de tester cette expérience de survie impitoyable, faute de posséder un ordinateur suffisamment puissant. L'arrivée sur ces nouvelles machines représente donc un enjeu commercial et communautaire gigantesque.

Une décennie d'évolution constante

Durant la dernière décennie, le projet a connu une métamorphose impressionnante. Passant d'une version alpha confidentielle à une bêta tentaculaire, pour finalement aboutir à un lancement complet, le titre n'a cessé de s'enrichir.

Chargement du sondage...

0 votant

Les développeurs ont multiplié les ajouts de contenu au fil des années. De nouvelles cartes ont vu le jour, des dizaines d'armes ont été intégrées avec un niveau de détail maniaque, et une multitude de quêtes sont venues étoffer la progression. Plus récemment, l'univers s'est même étendu avec le lancement d'une déclinaison compétitive baptisée Arena, ainsi qu'une version spécifiquement pensée pour les amateurs de coopération contre l'intelligence artificielle, sans oublier l'aspect saisonnier, pour tenter de satisfaire tous les joueurs.

À lire également

Escape from Tarkov commence à teaser sa saison 2, avec de nouveaux modificateurs
Escape from Tarkov10 novembre 2026

Escape from Tarkov commence à teaser sa saison 2, avec de nouveaux modificateurs

Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, vient de dévoiler une longue liste de modificateurs pour la deuxième saison d'Escape from Tarkov. Prévue pour décembre, ce…

Avec cette incursion sur le marché des consoles, l'expérience d'extraction la plus aboutie de sa génération s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Il ne reste plus qu'à patienter encore quelques mois pour découvrir les premières images de cette déclinaison très attendue. Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Escape from Tarkov commence à teaser sa saison 2, avec de nouveaux modificateurs
Escape from Tarkov 10 novembre 2026

Escape from Tarkov commence à teaser sa saison 2, avec de nouveaux modificateurs

Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, vient de dévoiler une longue liste de modificateurs pour la deuxième saison d'Escape from Tarkov. Prévue pour décembre, cette mise à jour promet de bouleverser l'expérience des joueurs avec des bonus alléchants et des malus particulièrement sadiques.
Escape from Tarkov perd ses joueurs PvP, mais voit son mode PvE être de plus en plus populaire
Escape from Tarkov 06 novembre 2026

Escape from Tarkov perd ses joueurs PvP, mais voit son mode PvE être de plus en plus populaire

Connu pour son exigence et ses affrontements impitoyables, Escape from Tarkov vit un tournant historique. Les dernières statistiques révélées par le studio montrent un basculement inattendu : la majorité de la communauté privilégie désormais le mode coopératif, soulevant la question d'une fatigue globale face au multijoueur compétitif.
Un jeu autonome Tarkov Zombies pourrait bientôt voir le jour
Escape from Tarkov 02 novembre 2026

Un jeu autonome Tarkov Zombies pourrait bientôt voir le jour

Face au succès retentissant de l'événement d'Halloween dans Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, a sondé sa communauté. L'idée d'un jeu coopératif indépendant centré sur les zombies suscite un fort engouement, bien que le studio soit déjà surchargé de projets.
Escape From Tarkov Codes (Novembre 2026)
Escape from Tarkov 30 octobre 2026

Escape From Tarkov Codes (Novembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.
Escape from Tarkov lance un mode zombie pour célébrer Halloween
Escape from Tarkov 29 octobre 2026

Escape from Tarkov lance un mode zombie pour célébrer Halloween

Battlestate Games déploie son événement d'Halloween pour Escape from Tarkov. Entre une épidémie de zombies ravageant le Labo et un mode mêlée inspiré des films d'horreur dans Arena, les joueurs doivent survivre à des défis inédits. Nikita Buyanov promet même une surprise de taille pour cette édition.
Escape from Tarkov : Devenu impossible à battre, le nouveau boss de The Labs connaît un buff
Escape from Tarkov 20 octobre 2026

Escape from Tarkov : Devenu impossible à battre, le nouveau boss de The Labs connaît un buff

Le nouveau boss Scourge semait la terreur dans Escape from Tarkov avec une précision irréaliste. Face à la grogne des joueurs, Battlestate Games a déployé une mise à jour d'urgence pour rééquilibrer cet adversaire redoutable et prolonger l'événement sur The Lab.

commentaire (0)