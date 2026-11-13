Escape from Tarkov progresse sur consoles, une annonce sera faite l'année prochaine

Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games, a récemment confirmé que la version console d'Escape from Tarkov franchira une étape décisive l'année prochaine. Après une décennie d'évolution sur PC, le célèbre jeu de tir tactique s'apprête enfin à s'ouvrir à un tout nouveau public.

L'attente touche à sa fin pour les joueurs consoles qui lorgnent sur le plus célèbre des jeux de tir d'extraction. Nikita Buyanov, figure emblématique et directeur du studio Battlestate Games, a récemment pris la parole pour clarifier l'avenir d'Escape from Tarkov. Alors que la version finale du jeu a soufflé sa première bougie, les regards se tournent désormais vers les salons du monde entier pour l'officialisation de ce portage très attendu.

Une annonce officielle prévue pour 2027

L'année dernière, dans le sillage du Tokyo Game Show 2025, le studio avait déjà évoqué son ambition de porter son titre sur de nouvelles plateformes. Aujourd'hui, les choses se concrétisent. Lors d'un récent échange avec Insider Gaming, le directeur du studio a confirmé que le projet avançait à grands pas, notamment grâce à la recherche active d'un partenaire stratégique capable de faciliter cette transition technique.















Interrogé sur l'état d'avancement de cette version inédite, le créateur s'est voulu transparent sur le calendrier que les joueurs peuvent espérer.

Nous sommes vraiment très proches de trouver un partenaire. La version console ne sera pas prête l'année prochaine, c'est une certitude. Mais l'annonce aura lieu l'année prochaine, à 100 %, j'en suis convaincu. Je suppose que cette annonce se fera au début de l'année prochaine.

Si la sortie effective n'est pas pour tout de suite, l'officialisation en 2027 marquera un tournant majeur pour le studio. Cette étape permettra de rassurer une communauté grandissante et de poser les jalons d'une nouvelle ère pour le titre.

La conquête d'un public inédit

Depuis son apparition, ce jeu a littéralement redéfini les standards de l'expérience d'extraction. De nombreux concurrents ont tenté de s'engouffrer dans la brèche au cours des dernières années, mais peu ont réussi à proposer une formule aussi exigeante et complète. Cependant, il manquait jusqu'à présent une corde essentielle à l'arc de Battlestate Games, à savoir l'accès au marché colossal des consoles de salon.

Des millions de passionnés n'ont pas encore eu l'opportunité de tester cette expérience de survie impitoyable, faute de posséder un ordinateur suffisamment puissant. L'arrivée sur ces nouvelles machines représente donc un enjeu commercial et communautaire gigantesque.

Une décennie d'évolution constante

Durant la dernière décennie, le projet a connu une métamorphose impressionnante. Passant d'une version alpha confidentielle à une bêta tentaculaire, pour finalement aboutir à un lancement complet, le titre n'a cessé de s'enrichir.

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Les développeurs ont multiplié les ajouts de contenu au fil des années. De nouvelles cartes ont vu le jour, des dizaines d'armes ont été intégrées avec un niveau de détail maniaque, et une multitude de quêtes sont venues étoffer la progression. Plus récemment, l'univers s'est même étendu avec le lancement d'une déclinaison compétitive baptisée Arena, ainsi qu'une version spécifiquement pensée pour les amateurs de coopération contre l'intelligence artificielle, sans oublier l'aspect saisonnier, pour tenter de satisfaire tous les joueurs.

Avec cette incursion sur le marché des consoles, l'expérience d'extraction la plus aboutie de sa génération s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Il ne reste plus qu'à patienter encore quelques mois pour découvrir les premières images de cette déclinaison très attendue. Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.