Elden Ring : FromSoftware apprécie l'enthousiasme et le soutien pour le projet

We also greatly appreciate all the enthusiasm and support shown for "ELDEN RING", our next Dark Fantasy Action RPG. We hope you look forward to it. pic.twitter.com/NOUBeacOPd — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) October 31, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est probablement l'un des jeux les plus attendus, même si le RPG reste assez énigmatique. Annoncé en 2019 à l'occasion de l'E3 de cette année, il a très vite su attirer l'attention, puisqu'en plus d'être développé par FromSoftware et donc Hidetaka Miyazaki, G. R. R. Martin, l'auteur des romans Trône de fer, lesquels ont donné la série Game of Thrones, est impliqué dans le développement du jeu. De ce fait, la communauté attend impatiemment d'en savoir plus, sur ce qui semble être un jeu prometteur.Malheureusement, depuis ce mois de juin 2019 et son officialisation, et malgré le fait que le projet a débuté en 2017 . Bien évidemment, plusieurs rumeurs ont alimenté les débats depuis, mais rien ne nous indique que les dires de soi-disant insiders, affirmant par exemple une météo dynamique et un environnement évolutif , sont véridiques. Récemment,a, par l'intermédiaire de Tokita Takahashi et Sayawaka, expliqué qu'Elden Ring était le jeu le « plus grand et plus profond » qu'il n'avait jamais créé Néanmoins, face à ce manque d'information capitale, le studio de développement souhaite rassurer la communauté :. FromSoftware a, sur Twitter, expliqué apprécier « l'enthousiasme et le soutien manifestés pour Elden Ring ». Aucun rendez-vous n'est donné, mais nous devrions tout de même retrouver l'action RPG assez rapidement, au moins pour rappeler son existence avec pourquoi pas le partage d'une nouvelle bande-annonce.Initialement prévu sur PC, PS4 et Xbox One,pourrait finalement arriver directement sur PS5 et Xbox Series X