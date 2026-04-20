Elden Ring : Le film tient déjà sa date de sortie et dévoile son casting

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 avril 2026 à 15h22
Le film Elden Ring a d'ores et déjà annoncé sa date de sortie, tout en révélant des informations sur son casting.
Elden Ring : Le film tient déjà sa date de sortie et dévoile son casting
Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring va avoir le droit à un film live-action. Et si le projet d'adaptation cinématographique de l'œuvre vidéoludique de FromSoftware n'avait pas refait parler de lui officiellement ces derniers temps, c'est désormais chose révolue : le film Elden Ring possède déjà sa date de sortie et a annoncé son casting.

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Une date de sortie précise pour le film Elden Ring

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En effet, comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, le film live-action Elden Ring sortira le 3 mars 2028 au cinéma. Comme vous vous en doutez, il se peut que cette date de sortie soit modifiée à l'avenir. Or, si tel est le cas, nous vous tiendrons informés.


Produit par le studio A24 en collaboration avec Bandai Namco, ce projet d'adaptation du jeu de FromSoftware devrait entrer en production au cours du printemps 2026. Le tournage débutera, sans nul doute, quelques mois plus tard. Mais, ce n'est pas la seule annonce faite au sujet du film d'Elden Ring, étant donné que de plus amples précisions concernant son casting ont été révélées.

Le casting du film Elden Ring se dévoile

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Pour l'occasion, des informations à propos du casting du film Elden Ring ont également été communiquées (il se peut que celui-ci soit étoffé dans les mois à venir). Ainsi, à ce jour, les acteurs et actrices suivants ont été confirmés pour ladite adaptation cinématographique : 
  • Kit Connor (Hearstopper)
  • Ben Whisham (Skyfall)
  • Cailee Spaeny (Alien: Romulus)
  • Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga)
  • Havana Rose Lui (Bottoms)
  • Sonoya Mizuno (Ex Machina)
  • Jonathan Pryce (The Two Popes)
  • Ruby Cruz (Willow)
  • Nick Offerman (The Last of Us)
  • John Hodgkinson (Skyfall)
  • Jefferson Hall (Vikings)
  • Emma Laird
  • Peter Serafinowicz
Rendez-vous donc en 2028 pour découvrir le film live-action Elden Ring. Pour rappel, le jeu de FromSoftware est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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