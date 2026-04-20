Elden Ring : Le film tient déjà sa date de sortie et dévoile son casting

Le film Elden Ring a d'ores et déjà annoncé sa date de sortie, tout en révélant des informations sur son casting.

Une date de sortie précise pour le film Elden Ring

The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.

Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt — ELDEN RING (@ELDENRING) April 20, 2026

Le casting du film Elden Ring se dévoile

Kit Connor (Hearstopper)

Ben Whisham (Skyfall)

Cailee Spaeny (Alien: Romulus)

Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga)

Havana Rose Lui (Bottoms)

Sonoya Mizuno (Ex Machina)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Ruby Cruz (Willow)

Nick Offerman (The Last of Us)

John Hodgkinson (Skyfall)

Jefferson Hall (Vikings)

Emma Laird

Peter Serafinowicz

Comme vous le savez probablement déjà,va avoir le droit à un film live-action. Et si le projet d'adaptation cinématographique de l'œuvre vidéoludique de FromSoftware n'avait pas refait parler de lui officiellement ces derniers temps, c'est désormais chose révolue :En effet, comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. Comme vous vous en doutez, il se peut que cette date de sortie soit modifiée à l'avenir. Or, si tel est le cas, nous vous tiendrons informés.Produit par le studio A24 en collaboration avec Bandai Namco, ce projet d'adaptation du jeu de FromSoftware devrait entrer en production au cours du printemps 2026. Le tournage débutera, sans nul doute, quelques mois plus tard.Pour l'occasion,(il se peut que celui-ci soit étoffé dans les mois à venir). Ainsi, à ce jour, les acteurs et actrices suivants ont été confirmés pour ladite adaptation cinématographique :Rendez-vous donc en 2028 pour découvrir le film live-action Elden Ring. Pour rappel, le jeu de FromSoftware est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.