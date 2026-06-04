Elden Ring trouve sa date de sortie sur Nintendo Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juin 2026 à 16h29
FromSoftware a, très récemment, dévoilé la date de sortie d'Elden Ring: Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2.
Elden Ring trouve sa date de sortie sur Nintendo Switch 2

Cela fait plusieurs mois que les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 attendaient de savoir quand Elden Ring allait arriver sur leur plateforme. Après de nombreuses rumeurs, FromSoftware et Nintendo ont enfin annoncé la date de sortie d'Elden Ring sur Switch 2.

Elden Ring: Tarnished Edition arrive cet été sur Switch 2

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, FromSoftware a fait l'annonce tant attendue : Elden Ring: Tarnished Edition se rendra disponible le 28 août 2026 sur Nintendo Switch 2. Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le studio n'a pas partagé de nouvelle vidéo de gameplay présentant davantage ce portage sur la dernière console hybride de Nintendo. 

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Des informations sur le contenu d'Elden Ring: Tarnished Edition

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D'après les dernières informations connues, Elden Ring: Tarnished Edition comprend le jeu de base ainsi que l'extension Shadow of the Erdtree. Sans oublier, une nouvelle armure ainsi que des fonctionnalités de personnalisation pour changer l'apparence de Torrent, notre fidèle monture.

FromSoftware a précisé, dans une deuxième publication sur Twitter/X, que le contenu supplémentaire d'Elden Ring: Tarnished Edition « sera également disponible à l'achat sur d'autres plateformes », et ce, sous la forme d'un DLC, qui sera en vente le 28 août prochain (aucune prix n'a été annoncé, pour le moment).

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring est actuellement disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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