L'adaptation live d'Elden Ring menacée par l'IA suite à un accord entre Google et A24 ?

Alors que le studio A24 travaille actuellement sur l'adaptation d'Elden Ring, une nouvelle suscite l'inquiétude au sein de la communauté. Google investit dans la structure mais souhaite y développer une technologie controversée.

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine créatif est toujours un sujet controversé. Si les artistes se battent pour que cette technologie n'utilise pas leur travail pour créer, elle s'invite de plus en plus dans le monde du jeu vidéo. Certains s'opposent farouchement à cette technologie comme les créateurs de Palworld. Tandis que Steam montre désormais les jeux qui font appel à l'IA, comme récemment Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

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Jusqu'à présent, un secteur artistique était peu évoqué : le cinéma. Cependant, Google vient de faire une annonce qui pourrait chambouler ce domaine dans les prochaines années. D'ailleurs, cette révélation faite dans The Wall Street Journal pourrait potentiellement impacter la production de l'adaptation sur grand écran d'Elden Ring.

A24, qui travaille sur Elden Ring, va aider au développement de Google DeepMind

Le 23 juin 2026, le géant a annoncé investir plus de 75 millions de dollars dans le studio qui a imaginé Everything Everywhere All at Once. Longtemps indépendant, ce dernier devient grâce à cet accord une référence créative particulièrement influente. Mais un tel investissement cache également une alliance visant à développer Google DeepMind. Si ce nom intimide, c'est car il fait référence au laboratoire de Google spécialisé dans la recherche sur l'intelligence artificielle.

Une telle révélation pose alors la question de la présence de l'intelligence artificielle dans les productions du studio. En parallèle d'Elden Ring, dont le tournage a déjà commencé, le studio a signé un partenariat pour imaginer la version live action de Death Stranding. De fait, beaucoup pensent que des visuels générés avec cet outil pourraient apparaître dans ces films. Mais il est encore trop tôt pour évoquer cette possibilité.

Une future implication dans la production cinématographique encore très mystérieuse

À l'heure actuelle, aucune précision n'est donnée concernant ces recherches, leurs objectifs ou les outils imaginés grâce à ce partenariat. Sachant que la production d'un film est un processus complexe et très exigeant, l'intelligence artificielle pourrait aider les équipes à gagner du temps sur certains points comme l'organisation du tournage, les repérages… Elle pourrait aussi faciliter le travail des équipes créatives, tant que les images générées servent uniquement d'inspiration et non de produit final.

Quoi qu'il en soit, il est encore trop tôt pour évoquer ces options. Il faudra attendre de possibles déclarations futures d'A24 ou de Google pour en savoir plus.