Elden Ring : L'un des lieux de tournage du film repéré par un internaute avec un beau clin d'œil au jeu



le 07 avril 2026 à 15h30 Publié par Justine Manchuelle le 07 avril 2026 à 15h30

Si vous avez parcouru les paysages de l'Entre-Terre et que vous avez hâte d'en apprendre plus sur leur adaptation sur grand écran, ces quelques images du projet Elden Ring devraient vous plaire.