Elden Ring : L'un des lieux de tournage du film repéré par un internaute avec un beau clin d'œil au jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 avril 2026 à 15h30
Si vous avez parcouru les paysages de l'Entre-Terre et que vous avez hâte d'en apprendre plus sur leur adaptation sur grand écran, ces quelques images du projet Elden Ring devraient vous plaire.
Elden Ring : L'un des lieux de tournage du film repéré par un internaute avec un beau clin d'œil au jeu
Il y a bientôt un an, Bandai Namco annonçait qu'une adaptation sur grand écran d'Elden Ring était actuellement en préparation. Depuis cette révélation, les passionnés de la franchise se posent des dizaines de questions sur son contenu. Quels seront les boss qui auront droit à leur version cinématographique ? Est-ce que cette adaptation suivra l'histoire du jeu ou un scénario original ? 

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Mais l'un des points qui intriguaient le plus les cinéphiles était de savoir où l'épopée de FromSoftware allait-elle être tournée. Il semble qu'un chanceux ait pu découvrir l'un des lieux de tournage retenus par la production car il se trouve à quelques minutes de son domicile. 

Les premiers éléments du film Elden Ring repérés en Angleterre ?

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En se promenant près de chez lui, le streamer Twitch Throxtv a pu filmer l'un des plateaux de tournage du film Elden Ring. Il a ensuite partagé les vidéos en question sur TikTok. Mais les internautes se sont montrés perplexes dans un premier temps. Ils ont accusé le streamer d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour générer les vidéos concernées. Cependant, il a répondu sur Discord à ces accusations en précisant ceci : 
Hahaha, certains pensent que c'est de l'IA. Je poste une autre vidéo aujourd'hui. J'y suis retourné et j'ai filmé d'autres images.
S'il ne précise jamais où les images ont été filmées, des journalistes de PC Gamer ont enquêté. D'après leurs investigations, le plateau de tournage aurait été installé en Angleterre, près de Windsor Great Park.

Les ruines de l'église de Marika en train de prendre vie

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Le lieu est bien connu des amateurs d'épopées fantastiques car il a déjà accueilli les tournages de Pirates des Caraïbes et de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Mais dans le monde d'Elden Ring, le lieu deviendrait un spot particulièrement recherché par les joueurs, à savoir les ruines de l'église de Marika. Dans le titre de FromSoftware, ces ruines renferment des consommables permettant d'améliorer sa flasque. 

@throxtv More footage of the Elden Ring movie set! #eldenring #fromsoftware #eldenringmovie #darksouls #soulsborne ♬ Elden Ring Main Theme - Cover - Diego Mitre

Bien que peu de précisions soient apportées, les nombreuses carioles, les statues et les ruines vues dans la vidéo donnent un premier aperçu prometteur. Mais pour découvrir les boss rencontrés ou l'apparence du Sans-Éclat, il va falloir être (très) patient…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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