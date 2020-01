Elden Ring : De nouvelles rumeurs annoncent une météo dynamique et un environnement évolutif

Les mois passent, mais Elden Ring, la prochaine création de FromSoftware, reste toujours aussi mystérieux et silencieux. De nouvelles rumeurs sont apparues sur la toile, lesquelles pourraient nous apprendre de nombreuses choses.

Officialisé lors de l'E3 2019,est le fruit de la collaboration entre. Toutefois, depuis son annonce et le partage d'une bande-annonce , aucune autre information n'a été communiquée, au grand dam des futurs joueurs qui s'impatientent de plus en plus. Les rumeurs vont néanmoins bon train depuis quelque temps, et de nouvelles ont surgi sur internet ces dernières heures, regroupées sur Reddit Bien évidemment, toutes les informations que nous vous listons ci-dessous ne sont pas officielles et doivent être prises au conditionnel. Si vous souhaitez découvrir les détails d'Elden Ring par vous-même, nous vous déconseillons d'avancer plus loin, au risque de voir la surprise être gâchée.Ainsi, ces fuites nous en apprennent plus sur, qui possédera tout de même certains points communs avec les autres jeux du studio. FromSoftware semble voir grand avec Elden Ring,ainsi qu'. De plus, les ennemis réagiraient différemment selon vos choix, et ne seraient pas toujours présents au même endroit, ce qui pourrait créer divers scénarios. Finalement, nous apprenons aussi que les(qui a notamment œuvré sur Shadow of the Colossus), mais aussiIl reste maintenant à savoir quand le studio nous communiquera de plus amples informations,, qui possède encore de nombreux secrets. Si sa présence a été confirmée au Taipei Game Show , qui se tiendra du 6 au 9 février, il est peu probable que de nouvelles images soient présentées, mais certains points pourraient être abordés, pour notre plus grand plaisir.En attendant nous rappelons qu' Eleden Ring ne possède toujours pas de, et qu'il pourrait arriver sur PC et Xbox One, voire la Xbox Series X.