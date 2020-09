Elden Ring sera le jeu le plus « grand et profond » de FromSoftware

Le jeu a une sorte de « monde ouvert » avec de grands espaces ouverts où vous pouvez monter à cheval et d'autres choses.

Annoncé il y plus d'un an, à l'occasion de l'E3 2019,, l'auteur des romans Game of Thrones. Néanmoins, quelques informations officielles ont été partagées lors du 23e Festival des arts médiatiques du Japon, en marge d'un panel consacré à Sekiro: Shadows Die Twice (via GamingRoute ).Ainsi, les animateurs Tokita Takahashi et Sayawaka ont relayé quelques mots de Hidetaka Miyazaki à propos d'Elden Ring, qui explique faire le choix des « éléments thématiques du jeu en premier lieu pour ensuite développer les motifs et la vision du monde ». Un peu plus loin, il est dit du titre qu'il est le projet le « plus grand et plus profond » que tout ce qui a été fait auparavant chez FromSoftware.De plus, même si ne le savions déjà plus ou mois,, mais avec certaines limites :. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il est possible que les développeurs aient pris du retard, mais la communauté attend de pied ferme de nouveaux détails à propos d'. Espérons, dans le pire des cas, que le titre se montrera lors des Game Awards 2020, qui auront lieu le 10 décembre prochain.