Elden Ring : La date de sortie de la version Switch 2 révélée par un leak ?

La Nintendo Switch 2 attend toujours la date de sortie d'Elden Ring : Tarnished Edition. Mais une fuite aurait dévoilé cette information très attendue et la date mentionnée est proche.

Annoncé en 2025, Elden Ring doit rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch 2. FromSoftware avait profité du Nintendo Direct dédié à la console pour confirmer qu'un portage serait développé spécialement pour ce support. Baptisée « Tarnished Edition », cette version inclut le jeu de base ainsi que l'extension du titre, Shadow of the Erd Tree.

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Dans une publication X datant du 25 octobre 2025, le compte officiel du jeu révélait que le développement de ce portage exclusif à la Nintendo Switch 2 avait pris du retard et son lancement était donc repoussé à 2026. Mais depuis, aucune nouvelle information n'a été communiquée à ce sujet.

Un lancement prévu courant juillet pour Elden Ring: Tarnished Edition ?

Cependant, Elden Ring: Tarnished Edition a refait parler de lui le 12 mai 2026 sur X/Twitter. L'utilisateur @EduDitoBM24 a découvert une information intéressante sur le site d'un revendeur canadien.

PNP Games propose des précommandes pour plusieurs titres à venir, qu'il s'agisse de 007 First Light, de Final Fantasy VII Rebirth ou encore de la Complete Edition de Dave the Diver. Or, en regardant la fiche d'Elden Ring: Tarnished Edition, il était précisé que le titre serait expédié à partir du 10 juillet 2026.

📆🎮⚔️ Acabo de ver en una Pagina de Tienda de Videojuegos en Canada (PNPGames) de que el 'Elden Ring Tarnished Edition' para Nintendo Switch 2 tiene listada ya una Fecha de Lanzamiento que seria para el Viernes 10 de Julio de 2026.

Aqui dejo la Evidencia: https://t.co/AFAIqCyqFL pic.twitter.com/F5dnXA9v2a — Edu2407dito ⚽🎮 (@EduDitoBM24) May 11, 2026

Toutefois, l'information a été remplacée depuis. Désormais, en se rendant sur le site indiqué, la date renseignée est celle du 31 décembre 2026. Celle-ci est utilisée par défaut quand un titre doit sortir dans l'année en cours mais que sa date de sortie définitive n'a pas encore été dévoilée. Néanmoins, EduDitoBM24 a eu le temps de faire une capture d'écran et de la partager sur son compte X.

La date définitive dévoilée lors du Summer Game Fest ?

Cette fuite accidentelle pourrait donc confirmer l'arrivée d'Elden Ring sur Switch 2 pour le début de l'été. Le Summer Game Fest étant diffusé au début du mois de juin, une annonce officielle serait possible pendant l'événement, ainsi que l'ouverture des possibles précommandes en France. Si la fuite est vraie, la date du 10 juillet pourrait être confirmée à cette occasion.

Mais le fait que la date sur le site de PNP Games est un indice très sérieux. Les plus curieux n'auront qu'à patienter quelques semaines pour vérifier cette fuite...