Elden Ring est en phase finale de développement

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 44,49 € au lieu de 59,99 €, soit 26 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

etont dévoilé quelques informations concernant leur RPG en monde ouvert à l'occasion d'une interview accordée à Famitsu , producteur chez, a en effet déclaré qu'était entré dans sa phase finale de développement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Selon ses dires, le titre est bel et bien « dans les dernières étapes du développement, et nous avançons tranquillement ».Pour rappel, nous avons appris en juin dernier que, et plus précisément à la date du 21 janvier. Siavait pris son temps avant l'officialisation de cette dernière, c'est parce que son jeu était, à l'origine, prévu pour une parution en 2021. Malheureusement, selon plusieurs rapports , et comme beaucoup de studios, la crise sanitaire n'a pas épargné, obligeant alors le studio à décaler sa sortie.Depuis, nous avons eu le droit à plusieurs détails du jeu, avec notamment le partage de quelques captures d'écran via sa page Steam, ou encore le fait de permettre aux joueurs de voyager rapidement de n'importe où, et vers n'importe quelle direction. Par ailleurs, nous avions appris dans ce même temps que les archers et magiciens auront la possibilité de combattre à dos de cheval, offrant alors un gameplay réaliste La sortie d' Elden Ring est prévue pour le 21 janvier 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander à moindre coût, grâce à notre partenaire