Elden Ring : Sa page Steam révèle des captures d'écran

Voici de quoi consoler les joueurs dans l'attente de la sortie d', sa parution étant toujours prévue pour janvier 2022. Sa page Steam est d'ores et déjà disponible et offre de magnifiques captures d'écran, levant davantage le voile sur l'univers du titre et ses environnements. Bien qu'elle ne dispose pas d'information importante que nous pourrions encore ignorer à l'heure actuelle, elle affiche tout de même certains détails intéressants dans sa description que nous vous devons de rappeler.Ainsi, nous pouvons lire qu'est un « gigantesque monde palpitant » dans lequel plusieurs champs ouverts proposeront des donjons gigantesques en trois dimensions. L'exploration sera de mise, mais il faudra vaincre les différentes menaces qui se trouveront sur la route. Par ailleurs, la personnalisation du personnage principal sera disponible, et les joueurs pourront l'élaborer selon le style de jeu adopté. Cela signifie que certaines statistiques pourront être modifiées avec par exemple une masse musculaire plus importante, ou encore une maîtrise de la magie plus poussée.Enfin,sera un jeu en ligne qui reliera indirectement les joueurs entre eux. Ils pourront s'ils le désirent parcourir les terres à plusieurs pour effectuer certaines quêtes, mais aussi sentir la présence des autres personnes aux alentours via « un élément en ligne asynchrone ».Pour rappel,avait annoncé que le titre n'offrira pas plusieurs niveaux de difficulté , ne disposant alors que d'un seul niveau d'histoire, mais il sera le jeu le plus facile de la licence. Le studio désire en effet qu'soit un titre axé « grand public ».Pour rappel, Elden Ring sortira le 21 janvier 2022 sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, ainsi que sur PC.