Elden Ring partage sa date de sortie

Quand sort Elden Ring ?

L'attente a été longue, très (trop) longue, pour celles et ceux qui avaient été séduits par les premières images d', lors de l'E3 2019. Deux ans plus tard, après une multitude de leaks, FromSoftware a décidé de se montrer plus loquace, et nous a partagéL'annonce était attendue de tous, surtout depuis que nous savions qu'allait probablement faire une apparition lors de ce Summer Game Fest 2021., sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, comme nous pouvions l'imaginer.Avant de voir apparaître la, nous avons pu profiter de plusieurs séquences de gameplay, lesquelles nous ont, logiquement, fait penser au style Dark Souls, univers que nous avions déjà retrouvé dans le dernier jeu de FromSoftware, à savoir Sekiro: Shadows Die Twice. Durant ces quelques minutes, nous avons pu voir plusieurs environnements qui seront disponibles dans le jeu, mais aussi ce qui intéresse probablement le plus les futurs joueurs : les combats. Ces derniers promettent d'être particulièrement énergiques, que ce soit face à de puissants boss ou des ennemis plus petits, mais tout aussi dangereux.Pour rappel, l'histoire d'a été créée par Hidetaka Miyazaki en collaboration avec George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, mais les détails restent encore assez minces, si ce n'est que l'intrigue se déroulera dans « un royaume tentaculaire, imprégné d’une histoire riche et sanglante ». La production est qualifiée de « jeu le plus ambitieux jusqu’à présent » du studio.De nouvelles informations devraient être communiquées ces prochains mois, avant, programmée donc pour le 21 janvier 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Espérons que le titre ne s'ajoute pas à la longue liste des jeux ayant subi un report.