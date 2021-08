Elden Ring nous partage quelques détails intéressants

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 44,49 € au lieu de 59,99 €, soit 26 % de réduction.

Attendu pour le début d'année 2022,. Absent de l'Opening Night Live plus tôt dans la semaine,, étant donné que certains sites viennent de publier leur preview, permettant, notamment, de prendre connaissance de quelques détails supplémentaires sur cet univers créé par George R. R. Martin et Hidetaka Miyazaki.Par exemple, chose importante dans les vastes mondes ouverts,Un gain de temps non négligeable, même si certaines conditions devraient normalement être respectées (ne pas être en combat, en zone hostile, etc.). Pour ce qui est de l'histoire, il semblerait que le lore soit très important, et que nous en apprendrons beaucoup en discutant avec les nombreux PNJ. D'ailleurs, chaque joueur pourrait avoir une histoire différente, étant donné que des rencontres aléatoires semblent avoir lieu, et que l'histoire peut se diviser en plusieurs branches, découlant donc sur des fins différentes.Du côté des combats,, offrant un gameplay unique et réaliste. La furtivité telle que nous l'avons vu dans Sekiro sera de retour, et une nouvelle mécanique, appelée « Guard Counter » pourra être utilisée après avoir bloqué une attaque. Ce sont plus ou moins les seules informations majeures à retenir, ce qui est déjà très bien.En attendant d'en savoir plus au cours des prochaines semaines, nous rappelons que la sortie d' Elden Ring est prévue pour le 21 janvier 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander à moindre coût, grâce à notre partenaire