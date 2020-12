Elden Ring aurait normalement dû sortir en mars 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Voilà un an et demi que nous n'avons pas eu de vraies nouvelles d', jeu développé par FromSoftware et qui voit Hidetaka Miyazaki et G. R. R. Martin collaborer pour nous pondre un RPG qui s'annonce unique en son genre. Néanmoins, les détails sont assez maigres à son sujet, et la communauté attend impatiemment de nouvelles informations.Selon un insider (via ResetEra), les plans initiaux ont toujours été de publier le titre en mars de l'année prochaine, fenêtre de sortie qui correspond plus ou moins,. La dernière en date, Sekiro: Shadows Die Twice, a été lancée le 22 mars 2019. Malheureusement, suite à la crise sanitaire, le studio aurait repoussé la sortie d'Elden Ring de « deux à trois mois » selon Taepoppuri. De ce fait, nous pourrions le voir arriver en mai ou juin.Cela expliquerait également pourquoi nous n'avons pas eu d'informations depuis. Néanmoins, si ces propos sont vrais, cela voudrait dire que. Microsoft devant faire une ou plusieurs annonces lors des Game Awards le 10 décembre prochain, il est possible que nous ayons des nouvelles à ce moment-là, pour notre plus grand bonheur. Pour les plus réticents sur le projet, sachez que Phil Spencer a eu l'occasion de tester durant quelques instants Elden Ring, et son ressenti est encourageant En attendant, nous rappelons qu' Elden Ring est initialement prévu pour sortir sur PC, PS4 et Xbox One.