Dinkum : Spinifex Resin, comment en fabriquer ?

Fabriquer la ressource Spinifex Resin sur Dinkum

Sur, les joueurs et les joueuses devront collecter diverses ressources, mais aussi en fabriquer, en transformant les matières premières. C'est le cas, notamment, pour. Ainsi, si vous en avez besoin et si vous ne savez pas comment en fabriquer, vous voici au bon endroit.Afin de fabriquer la ressource dite, sur le titre de James Bendon, il convient de posséder la matière première. Dans le cas présent, il s'agit de Spinifex Tuft. Cette ressource peut être collectée sur l'herbe, qui est de couleur marron et qui semble être asséchée (comme sur l'image ci-dessous). Il vous suffit d'utiliser l'un de vos outils (pioche ou bien hache) sur cette herbe pour récupérer la ressource Spinifex Tuft. Notons que vous pourrez trouver ces herbes à divers endroits sur le jeu. De notre côté, nous en avons aussi bien aperçu et collecté sur l'île principale que sur celles adjacentes.Une fois que vous possédez la quantité désirée de Spinifex Tuft, dirigez-vous vers le Crude Furnace, soit le four que Fletch vous a demandé de construire dans les premières heures de jeu. À partir de ce moment-là, il ne vous reste plus grand-chose à faire : insérez le Spinifex Tuft dans ledit four et attendez quelques secondes. Après un court instant, vous pourrez ramasser du, qui vous sera demandé pour la fabrication de différents éléments. Répétez l'opération, autant de fois que nécessaire.Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous vous proposons plusieurs guides pouvant vous aider :Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, depuis la plateforme Steam. Le titre devrait arriver, plus tard, sur consoles