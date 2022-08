Dinkum : Comment planter des graines et arbres fruitiers ?

Planter des graines et des arbres fruitiers sur Dinkum

Obtenir et planter des graines

Planter et faire pousser des arbres fruitiers

Sur, les joueurs et les joueuses doivent aménager une île déserte et faire prospérer leur communauté. Pour cela, ils pourront miner, chasser, pêcher ou encore faire pousser leurs propres récoltes. Ainsi, vous l'aurez compris, il est possible de, sur le titre de James Bendon. D'ailleurs, nous vous expliquons comment faire, dans ce qui suit.Afin desur, vous avez besoin de plusieurs éléments et avoir réalisé certaines actions, au préalable. Pour commencer, il faut que vous possédiez une licence bien particulière, soit Farming Licence. Vous pouvez la débloquer, contre 250 Permit Points, en discutant avec Fletch.À partir de ce moment-là, il faut que vous rendiez visite à Rayne. Il s'agit d'un PNJ, apparaissant à intervalles réguliers sur votre île. C'est grâce à elle que vous pourrez obtenir les outils nécessaires et des graines. Ainsi, si c'est la première fois que vous lui rendez visite et que vous souhaitez planter des graines, achetez une houe (Hoe) et un arrosoir (Watering Can).Si vous possédez des graines et lesdits outils, dirigez-vous vers l'emplacement de votre choix. Tout d'abord, utilisez la houe (Hoe) sur le sol, afin de retourner la terre. Ensuite, plantez la graine que vous désirez. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Afin que ces graines poussent, vous devrez les arroser, tous les jours. Dès lors, remplissez votre arrosoir d'eau et utilisez l'outil sur vos graines. Notons, tout de même, qu'en temps de pluie, vous n'avez pas besoin de les arroser. Après quelques jours, vous aurez la possibilité de récupérer vos récoltes.Poursur, vous devez impérativement posséder Excavation Licence et une pelle (Shovel). Vous pouvez acheter une pelle (Shovel) dans la boutique de John. De plus, il faut que vous ayez des fruits. À titre d'exemple, vous trouverez facilement et rapidement des bananes ou des quandongs dans les zones tropicales.Une fois que vous avez la licence adéquate, une pelle (Shovel) et des fruits, vous pouvez. Pour ce faire, utilisez votre pelle sur le sol, afin de former un trou. Laissez tomber le fruit de votre choix dans le trou. Réutilisez votre pelle pour recouvrir de terre cet espace. Dès lors, vous devriez voir une jeune pousse, qu'il vous faudra arroser régulièrement. Après un certain temps, l'arbre fruitier sera arrivé à maturité et vous pourrez récupérer vos récoltes.Pour rappel,est sorti en accès anticipé, au mois de juillet 2022, sur PC. Le titre est disponible sur la plateforme Steam.