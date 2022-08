Dinkum : Comment convaincre John de s'installer et débloquer le shop ?

Convaincre John de s'installer, de façon permanente, sur votre île

Rendre plusieurs services à John.

Dépenser de l'argent ou vendre des items à John.

Débloquer et construire le shop de John

10 planches de bois (« Gum Wood Plank »). Il vous suffit de récupérer du bois, en utilisant votre hache sur les arbres blancs. Puis d'utiliser les ressources sur la table avec la scie circulaire, « Table Shaw ».

10 planches de bois de palmier (« Palm Wood Plank »). Nous vous indiquons où trouver des palmiers et comment fabriquer ces planches, dans un guide dédié.

2 feuilles d'étain (« Tin Sheet »). Nous vous expliquons comment en fabriquer, dans un article spécifique.

16 Clous (« Nails »).

Sur le titre de James Bendon,, vous devrez réaliser de nombreuses quêtes. Certaines d'entre elles visent à convaincre tel ou tel PNJ de s'installer de façon permanente sur l'île. C'est, notamment, le cas pour John. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquons comment faire pour queAprès quelques missions principales, Fletch vous donnera une nouvelle quête à accomplir, soit « Convince John to stay », en anglais. Comme l'intitulé l'indique, afin de terminer cette mission, vous devrez réussir à, de façon permanente, sur votre île. Pour cela, vous devez effectuer certaines actions, soient :Afin de rendre des services à John, vous devrez aller voir ledit PNJ, discutez avec lui et lui demander s'il a un travail pour vous. Dès lors, il vous suffit de réaliser ce qu'il vous demande. Notez que vous n'avez qu'une journée pour accomplir l'objectif. Par ailleurs, tous les jours, vous pouvez demander aux PNJ si vous pouvez leur rendre service. De notre côté, les demandes de John étaient identiques : lui acheter deux chapeaux (le prix de l'un de ces deux chapeaux s'élevait à plus de 5 000 Dinks).De plus, il convient de lui vendre des objets ou bien d'acheter différents items, disponibles à la vente dans sa boutique. En ce qui nous concerne, nous lui avons essentiellement vendu des insectes, coquillages ou d'autres ressources. Nous n'avons acheté qu'un à deux outils, pendant cette quête.Finalement, à un moment, John vous parlera de son désir de s'installer, de façon permanente, sur l'île. Vous devrez aller en informer Fletch. Cette dernière vous demandera, alors, de sélectionner un emplacement pour leUne fois que vous avez sélectionné l'emplacement pour, vous devrez ramener différentes ressources afin que la construction du bâtiment débute. Ainsi, les éléments suivants vous seront demandés :Lorsque vous aurez placé tous ces éléments dans la boîte attenante à la construction, le chantier démarrera. Après quelques jours,sera disponible. Remarquons, pour finir, queest ouvert tous les jours, sauf le dimanche, selon ces horaires : 8 AM - 6 PM.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur PC et depuis la plateforme Steam.