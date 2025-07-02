Diablo 4 : Les joueurs s'offusquent du prix du nouveau compagnon renard

Un magnifique renard est disponible en saison 9 de Diablo IV en tant que compagnon, mais l'obtenir requiert de dépenser trop de Platines selon les joueurs.
La saison 9 de Diablo IV
a été lancée dans la soirée du mardi 1er
juillet 2025 en France, et ce nouveau chapitre offre la possibilité aux joueurs d'ajouter à leur collection de nouveaux compagnons : une chèvre démoniaque avec le système du Reliquaire, le chien Dante
, et le sublime renard Azul Prestige. Or, pour s'offrir ce dernier, il est nécessaire de dépenser une quantité importante de Platines.
Le prix du compagnon renard consterne les joueurs de Diablo IV
Lorsque Blizzard a dévoilé l'un des nouveaux compagnons de la saison 9
de Diablo IV
, beaucoup parmi vous sont sans douté tombés sous le charme du renard Azul Prestige
. Malheureusement, l'acquérir a un prix : 2 500 Platines, soit 25 euros.
Ce tarif a été revu à la baisse au moment de la sortie des Péchés des Horadrims, et s'élevait initialement à 3 000 Platines.
En vérité, le renard
fait partie d'un pack Prestige dans la boutique du jeu, et l'achat est accompagné d'un trophée et d'un emblème. Ces ornements ne suffisent pas, selon les joueurs, à justifier un tel prix. Même si l'apparence réussie de l'animal est saluée par la communauté, il n'en demeure pas moins que très peu sont enclins à débourser une somme aussi importante pour un cosmétique.
The new shop preview bundle for Season 9 costs more than the base game on sale
byu/Jezartroz indiablo4
Les commentaires joints à cette publication Reddit montrent que les joueurs estiment qu'une fois de plus, les pratiques de monétisation de Blizzard ne sont pas les bienvenues, bien au contraire. Après la controverse liée à la collaboration avec Berserk
et la qualité médiocre de la saison 8 et des mises à jour gratuites, il semble que le fossé entre le développeur et la communauté se creuse encore un peu plus.
Blizzard paraît toutefois conscient des problèmes concernant Diablo IV
, car de grands changements ont été teasés
quelques jours avant la sortie de la saison 9. Il apparaît à présent que le prix des cosmétiques devrait également entrer en compte pour faire avancer les réconciliations à l'avenir. Dans le cas du renard, aucune baisse supplémentaire de son coût n'est prévue pour l'instant, ce qui entache les débuts d'une saison pourtant prometteuse en termes de gameplay.
commentaire (0)