Diablo 4 : Des problèmes techniques entachent l'expérience de jeu, la colère de la communauté s'intensifie

Diablo IV connaît plusieurs bugs qui frustrent au plus haut point les joueurs, mais Blizzard n'a toujours pas proposé de solution.
Le désamour des joueurs de Diablo IV
envers Blizzard ne cesse de s'intensifier depuis le lancement de la saison 9, les Péchés des Horadrims. Cette fois, ce n'est pas le contenu qui pose problème ou le prix des cosmétiques, mais les soucis techniques qui viennent entacher l'expérience de chacun à Sanctuaire.
Des ralentissements après la téléportation se font ressentir sur Diablo IV
Si vous jouez sur Diablo IV
en saison 9, vous avez sans doute vécu la mauvaise expérience de connaître des ralentissements en en jeu après chaque téléportation
, en sortant d'une instance ou en se déplaçant vers une ville. Ce triste constat a été partagé sur Reddit, permettant aux joueurs de faire part de leurs mésaventures depuis le lancement des Péchés des Horadrims.
Why are games lagging once in a while and after a few seconds its back to normal?
byu/CraftHuntYT indiablo4
Selon certains, les causes de ces ralentissements émanent de Blizzard, car cela serait en lien avec « un manque de ressources dans le jeu
», qui perturberait le bon fonctionnement de votre processeur. Ce dernier aurait tendance à surchauffer après chaque téléportation, et ce phénomène s'intensifierait au plus vous passez de temps sur Diablo IV
. Il est vrai que ce type de lags ne se constate pas au cours des premières minutes de jeu, ce qui semble confirmer cette hypothèse populaire.
Lilith pose également problème
En plus des problèmes impactant la fluidité du jeu, la communauté a partagé sa frustration quant à des bugs en combat, en particulier concernant Lilith
. Même si cette dernière ne laisse pas tomber de butins majeurs, elle offre une étincelle sublimée lorsque vous l'éliminez pour la première fois, un composant indispensable au crafting de pièces mythiques
.
Fix your game, blizzard. Lilith fight is absolutely broken and im tired of stuff like this CONSTANTLY happening.
byu/jlindy57 indiablo4
L'auteur de cette publication a passé plusieurs minutes à essayer d'accèder à la phase finale de Lilith en phase finale, sans succès. Malheureusement pour lui, le boss a cessé d'encaisser des dégâts à un certain moment, ce qui rendait la victoire du joueur impossible.
En commentaire, les joueurs ont d'abord souligné le fait que Lilith devrait offrir des récompenses de qualité au regard de la difficulté du combat, avant de reprocher à Blizzard son manque d'effort pour apporter des solutions. Le développeur enchaîne ainsi les faux pas avec la communauté de Diablo IV
, qui attend des réponses. Fin juin 2025, Adam Fletcher avait tenté de rassurer les joueurs en teasant de grands changements à venir
, reste maintenant à espérer qu'ils n'arriveront pas trop tard.
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