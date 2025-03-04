Diablo 4 va « durer des années », Rod Fergusson évoque le futur du jeu

Diablo 4 : Les saisons se poursuivront après la sortie de Diablo 5
Diablo IV ne va pas s'arrêter subitement une fois que Diablo V sera sorti ; c'est ce qu'assure Brent Gibson en septembre 2026 dans une interview accordée à Icy Veins.
Nous voulons que le jeu dure des années, je ne sais pas s'il sera éternel. Je pense que Destiny a essayé et a annoncé quelque chose comme : « C'est un jeu sur dix ans », puis ils ont rapidement changé d'approche. Nous voulons que les joueurs aient une vision claire de l'avenir, car nous savons que, pour jouer à un jeu comme Diablo, on investit probablement des centaines d'heures. Nous voulons que les joueurs sachent que nous respectons leur temps et que nous ne sommes pas là pour disparaître du jour au lendemain.La question de la fréquence de sortie des extensions a une nouvelle fois été posée, mais Rod Fergusson a préféré rester évasif en ne faire aucune promesse, étant donné que l'entreprise n'en est encore au stade de la décision en interne. Blizzard n'est pas prêt à « fixer un calendrier précis ni à s'engager » pour le moment concernant Diablo IV et le successeur de Vessel of Hatred.
Mieux vaut gâcher la surprise de 10 000 personnes pour que des millions puissent vivre une formidable saison.Rod Fergusson n'a pas fait de grandes révélations durant cette courte interview, mais a rassuré les joueurs sur le fait que Diablo IV n'est pas prêt de s'arrêter et que l'avenir du jeu s'annonce radieux. La prochaine saison arrivera néanmoins avec un peu de retard, et le retour d'un « vieil ami » avait été teasé. Il faudra pourtant attendre un peu pour en savoir plus, puisque la saison des Maléfices sera disponible encore deux mois, et ne prendra fin que le 29 avril 2025.
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