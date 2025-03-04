Diablo 4 va « durer des années », Rod Fergusson évoque le futur du jeu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 mars 2025 à 12h21
Une interview de Rod Fergusson au sujet de l'avenir à long terme de Diablo IV a permis de rassurer les joueurs en mars 2025.
Diablo 4 va « durer des années », Rod Fergusson évoque le futur du jeu
Quelques semaines après avoir affirmé que le prochain DLC de Diablo IV ne sortira pas en 2025, Rod Fergusson, le directeur général du jeu, a repris la parole pour évoquer l'avenir de son titre.

Diablo IV n'est pas près de s'arrêter

Au cours d'une interview avec le média IGN à la suite de sa prise de parole lors du DICE Summit 2025, Rod Fergusson, le grand patron de Diablo IV, a répondu aux questions en lien avec le futur du jeu en rappelant un épisode désastreux pour l'entreprise, celui de l'Erreur 37. Ce problème majeur avait provoqué un lancement catastrophique pour Diablo III, et si une telle chose se produisait de nouveau, les conséquences pour Blizzard seraient dramatiques.

Partant de cet exemple, Rod Fergusson a ensuite pu développer sa vision des choses en expliquant « avoir appris sa leçon en annonçant les choses trop tôt », mais qu'il souhaite que « le jeu dure des années ».
Nous voulons que le jeu dure des années, je ne sais pas s'il sera éternel. Je pense que Destiny a essayé et a annoncé quelque chose comme : « C'est un jeu sur dix ans », puis ils ont rapidement changé d'approche. Nous voulons que les joueurs aient une vision claire de l'avenir, car nous savons que, pour jouer à un jeu comme Diablo, on investit probablement des centaines d'heures. Nous voulons que les joueurs sachent que nous respectons leur temps et que nous ne sommes pas là pour disparaître du jour au lendemain.
La question de la fréquence de sortie des extensions a une nouvelle fois été posée, mais Rod Fergusson a préféré rester évasif en ne faire aucune promesse, étant donné que l'entreprise n'en est encore au stade de la décision en interne. Blizzard n'est pas prêt à « fixer un calendrier précis ni à s'engager » pour le moment concernant Diablo IV et le successeur de Vessel of Hatred. 

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Enfin, le sujet du PTR a été évoqué. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, Blizzard n'est pas inquiet à l'idée que les serveurs de tests gâchent la surprise. Pour le développeur, ce qui compte le plus est d'offrir une saison de qualité au plus grand nombre, et ce n'est pas un problème si une minorité découvre avant les autres les nouveautés à venir. 
Mieux vaut gâcher la surprise de 10 000 personnes pour que des millions puissent vivre une formidable saison.
Rod Fergusson n'a pas fait de grandes révélations durant cette courte interview, mais a rassuré les joueurs sur le fait que Diablo IV n'est pas prêt de s'arrêter et que l'avenir du jeu s'annonce radieux. La prochaine saison arrivera néanmoins avec un peu de retard, et le retour d'un « vieil ami » avait été teasé. Il faudra pourtant attendre un peu pour en savoir plus, puisque la saison des Maléfices sera disponible encore deux mois, et ne prendra fin que le 29 avril 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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