Diablo 4 : La seconde extension n'arrivera qu'en 2026

Diablo IV ne disposera d'un nouveau DLC qu'en 2026 selon des propos tenus par Rod Fergusson, le directeur du jeu.
Diablo IV
était supposé recevoir une extension chaque année, mais il apparaît que 2025 n'apportera pas de DLC supplémentaire pour le titre de Blizzard.
La deuxième extension de Diablo IV ne sortira qu'en 2026
En 2023, Rod Fergusson, le directeur de Diablo IV
, avait promis que le hack'n'slash s'enrichirait d'une nouvelle extension tous les ans, mais Blizzard semble vouloir s'éloigner de son plan initial. En effet, au cours du salon professionnel D.I.C.E de Las Vegas, le journaliste Jason Schreier a eu vent d'une information de taille qu'il a relayé par le biais du réseau Bluesky : Rod Fergusson a indiqué que le prochain DLC de Diablo IV n'arrivera qu'en 2026.
Here at DICE in Las Vegas, Diablo GM Rod Fergusson drops the news that Diablo IV's second expansion is coming in 2026
— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 12 février 2025 à 21:02
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C'est en soulignant le fait qu'il était préférable de partager des feuilles de route relatives aux mises à jour et aux saisons que le patron du jeu a mentionné que celle de 2025 était en cours de préparation, mais que la deuxième extension n'en ferait pas partie.
Vessel of Hatred, sorti en octobre 2024, n'avait pas reçu le succès escompté, et Blizzard semble aujourd'hui avoir besoin de plus de temps. En même temps, le média IGN
a révélé que la roadmap de 2025 de Diablo IV sera dévoilée juste avant le déploiement de la saison 8, et que celle-ci devrait sortir aux alentours du 15 avril 2025.
En 2025, ou juste avant la saison 8, nous aurons une feuille de route pour Diablo 4 en 2025. Cependant, notre deuxième extension ne fera pas partie de cette feuille de route, car elle est prévue pour 2026, mais au moins les joueurs auront une meilleure vision de l'avenir.
Nous devrions donc en apprendre un peu plus d'ici peu, mais en attendant, les regards se tournent vers la mise à jour de milieu de saison 7. Beaucoup espèrent quelques rééquilibrages, en particulier concernant la classe du Sorcier. Les informations devraient commencer à se faire connaître dans les semaines à venir, alors restez à l'affût.
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