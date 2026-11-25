Quelques jours avant le lancement de la saison 16 de Diablo IV, Blizzard a partagé un aperçu officiel de ce qui vous attend avec le Stratagème de Tyraël.

Dès le 1er décembre 2026, Diablo IV lance la saison du stratagème de Tyraël, une nouvelle étape pensée pour vous offrir une liberté inédite dans l'approche du contenu de haut niveau. Entre narration haletante aux côtés de l'archange et refonte des mécaniques de progression, Sanctuaire s'apprête à vivre un tournant majeur.

Des défis inédits arrivent sur Diablo IV avec la saison 16

La saison 16 de Diablo IV, le Stratagème de Tyraël, sera bientôt d'actualité, et elle s'annonce mouvementée. Aux côtés de Tyraël, vous partez enquêter sur les zones d'ombre entourant le mystérieux chef du culte de la mort des Ullo Sar, dont l'influence dépasse largement les ruptures qui ravagent le monde et menace à la fois Sanctuaire et Tyraël lui-même. Des adversaires ranimés apparaissent dans les plans de guerre, tandis que le faucheur brisé rejoint la faucheuse corrompue pour former un duo de boss aux capacités en synergie : après leur affrontement dans la série de quêtes saisonnière, vous pourrez les défier à Zarbinzet comme boss de repaire pour tenter de décrocher des objets uniques mythiques, notamment dans les hauts niveaux Tourment.

Les vagues infernales sont également revues pour limiter les interruptions et la perte de cendres : une vague infernale reste active pendant une heure dans les zones de base, et une autre s'enchaîne à Nahantu ou Skovos avec un décalage de 30 minutes, assurant une présence continue. Les cendres aberrantes ne sont plus perdues à la fin d'une vague infernale, dans la limite d'un plafond porté à 5 000 cendres.

Par ailleurs, de nombreuses fonctionnalités de la saison de l'héritage infernal s'installent durablement sur les royaumes saisonniers et éternels : le Conseil des démons à Tristram (avec ouverture du coffre de butin nécessitant une pièce porte-bonheur de Wirt par membre du groupe), les donjons pinaculaires (dès Tourment X, calibrés Tourment XIII, idéaux pour les éclats des démons primordiaux), l'invocation du boss mondial Diablo, Meuphisto, les grands donjons des cauchemars éveillés (via des clés de chroniques de cauchemars recyclables), les monstres d'anciens Diablo dans la Fosse, l'île des vaches, les écrits compilés de Deckard Cain sur un pupitre à Tristram, ainsi que les objets d'héritage uniques dont le Sceau d'Annihilus et le charme Torche des flammes infernales.

Une progression à la carte et de nouvelles options de personnalisation

Deux nouveaux arbres de plans de guerre, conservés au-delà de la saison 16, permettent d'orienter votre progression : les tactiques de plans de guerre vous autoriseront à investir jusqu'à 3 points par nœud pour augmenter les chances d'apparition d'activités (dont des vagues infernales supérieures ou donjons de cauchemar grandissant) et de récompenses, et se réinitialisent avec des marques de sagesse (plafonnées à 20) obtenues en terminant des plans de guerre, tout comme les arbres d'activité retravaillés.

En parallèle, les bienfaits de Tyraël proposent 4 parcours de 6 nœuds chacun alimentés en éliminant des Úllo Sar :

Ajout curieux : modifie le cabinet de curiosités afin qu'il propose des objets supplémentaires ou de qualité supérieure. Le dernier nœud triple le coût d'achat en oboles, mais augmente les chances d'obtenir des objets ancestraux.

: modifie le cabinet de curiosités afin qu'il propose des objets supplémentaires ou de qualité supérieure. Le dernier nœud triple le coût d'achat en oboles, mais augmente les chances d'obtenir des objets ancestraux. Marchand de mystères : ajoute un nouveau marchand aux niveaux de difficulté Tourment, qui vend des caches de valeur contre des âmes oubliées. Le dernier nœud garantit la présence d'une cache d'archétype ancestrale dans son stock. La qualité des objets, les chances d'obtenir des gemmes horadriques et le coût en âmes oubliées ont été améliorés.

ajoute un nouveau marchand aux niveaux de difficulté Tourment, qui vend des caches de valeur contre des âmes oubliées. Le dernier nœud garantit la présence d'une cache d'archétype ancestrale dans son stock. La qualité des objets, les chances d'obtenir des gemmes horadriques et le coût en âmes oubliées ont été améliorés. L'odeur de l'or : augmente la quantité de récompenses obtenues, comme l'or, l'expérience, les fragments de gemmes ou les matériaux d'artisanat. Le dernier nœud augmente vos chances d'obtenir des objets légendaires de 50 %.

: augmente la quantité de récompenses obtenues, comme l'or, l'expérience, les fragments de gemmes ou les matériaux d'artisanat. Le dernier nœud augmente vos chances d'obtenir des objets légendaires de 50 %. Des débris pour des trésors : les coûts de transmutation chez l'alchimiste sont réduits et vos chances d'obtenir des âmes oubliées, de l'obducite, des parchemins de restauration ou des matériaux de recyclage sont augmentées. À la fin de la voie, le recyclage d'objets ancestraux a une chance de vous conférer un parchemin de restauration. Celle-ci débloque également une nouvelle recette du cube horadrique, la trempe supérieure, qui améliore l'affixe trempé d'un objet en affixe supérieur.

Côté équipement et récompenses, les objets horadriques apportés par les Úllo Sar modifient les ensembles de talisman : les bijoux horadriques ajoutent +1 au bonus d'ensemble correspondant, tandis que les armes et armures horadriques débloquent des effets dédiés dès qu'un bonus 2 pièces est actif. Enfin, les neuf rangs saisonniers distribuent notamment tomes d'expérience, caches, matériaux, cendres fumantes, jusqu'à 11 points de compétences, 42 points de parangon, 13 étincelles sublimées, 5 caches uniques mythiques et des titres dès le rang 1, en plus des reliquaires et drops Twitch.

Rendez-vous dès le mardi 1er décembre 2026 pour découvrir cette seizième saison de Diablo IV.