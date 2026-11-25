Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 16 de Diablo IV, le Stratagème de Tyraël, dans cet article.

Diablo IV s'apprête à démarrer un nouveau chapitre avec le Stratagème de Tyraël, une saison qui amènera un nombre notable de nouveautés et d'améliorations, notamment concernant le endgame. Afin de faciliter l'organisation de votre emploi du temps et ne rien manquer de la saison 16 de Diablo IV, nous vous indiquons ici sa date de sortie.

Quand va sortir la saison 16 de Diablo IV ?

Quelques jours avant qu'elle ne commence officiellement, Blizzard a partagé un vaste aperçu de la saison 16 de Diablo IV, et a fixé sa date de sortie au mardi 1er décembre 2026 à 19 heures en France. Pour vous permettre de plonger dans Sanctuaire sans attendre dès l'ouverture des serveurs, le développeur a également confirmé que le prétéléchargement de la mise à jour 3.3.0 sera accessible la veille, soit le lundi 30 novembre à partir de 19 heures, sur Battle.net, Xbox et PlayStation.

Cette nouvelle saison viendra vous plonger au cœur d'une enquête périlleuse aux côtés de Tyraël afin de contrer le culte de la mort des Úllo Sar, dont l'influence menace l'équilibre même de Sanctuaire. Au fil d'une série de quêtes inédites, vous affronterez notamment un redoutable duo de boss formé par la faucheuse corrompue et le faucheur brisé, avant de pouvoir les défier de nouveau à Zarbinzet en tant que boss de repaire.

Côté contenu de haut niveau, le Stratagème de Tyraël introduit les tactiques de plans de guerre (réservées aux possesseurs de l'extension Lord of Hatred), permettant d'augmenter drastiquement les chances d'apparition de vos activités et récompenses favorites grâce aux marques de sagesse, ainsi que les bienfaits de Tyraël, un arbre saisonnier accessible à tous pour personnaliser vos gains et débloquer de nouvelles recettes comme la trempe supérieure.

Entre les objets horadriques qui renouvellent les ensembles de talisman, les vagues infernales désormais continues sans perte de cendres jusqu'à 5 000 unités et l'intégration permanente de plusieurs fonctionnalités phares de la saison de l'héritage infernal, dont le Conseil des démons, Diablo, Meuphisto et l'île des vaches, cette saison 16 s'annonce particulièrement dense dès son lancement, alors rendez-vous dès le mardi 1er décembre pour la découvrir.