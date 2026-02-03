Diablo 4 : Comment aller sur le PTR de la saison 12 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 février 2026 à 11h58
Retrouvez des indications pour accéder au PTR de la saison 12 de Diablo IV en février 2026 dans cet article.
Diablo 4 : Comment aller sur le PTR de la saison 12 ?
Du 3 au 10 février 2026 à 19 heures, les joueurs de Diablo IV peuvent tester les nouveautés de la saison 12 en se rendant sur le royaume public de test (PTR). Afin de vous aider à rejoindre le serveur de tests, nous vous indiquons ici la marche à suivre pour accéder au PTR de la saison 12 de Diablo IV.

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Comment accéder au PTR de la saison 12 de Diablo IV ?

Blizzard a indiqué comment participer au PTR de la saison 12 de Diablo IV, et pour ce faire, vous devrez simplement respecter les étapes listées ci-dessous :
  1. Ouvrez l'application Battle.net et sélectionnez Diablo IV dans votre liste de jeux.
  2. Au-dessus du bouton Jouer, cherchez dans le menu déroulant pour la version « Public Test Realm / Royaume public de test »
  3. Cliquez sur Installer ou Mettre à jour.
  4. Cliquez sur Jouer, et sélectionnez l'un des serveurs de test disponibles.
  5. Créez un nouveau personnage de test saisonnier.
  6. Entrez dans le jeu et testez la Saison 12.
installer-ptr-diablo

Notez que si vous utilisez le PC Game Pass ou le Game Pass Ultimate, vous pourrez accéder au PTR au même titre que les autres utilisateurs en ouvrant le client Battle.net via l'application Xbox. 

Une fois sur le PTR, vous pourrez vous adresser à Mrak, le marchand spécial, près du relai principal de chaque grande ville. Il vous offrira toutes sortes de consommables ou d'objets en lien avec l'équipement, comme des clés de repaire, des manuels de trempe, des runes, ou encore des boussoles infernales. Tous les glyphes et parangons seront aussi disponibles, et vous aurez la possibilité d'accéder sans tarder au niveau 60. Les équipements ensanglantés ainsi que les emblèmes ensanglantés, propres à cette douzième saison de Diablo IV, seront également à votre disposition. Une fois vos tests effectués, n'hésitez pas à faire part de votre ressenti à Blizzard et au reste de la communauté en partageant votre avis sur le forum officiel de Diablo IV.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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