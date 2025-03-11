Diablo 4 : Une fonctionnalité prévue pour la saison 8 vous fera gagner de précieuses secondes

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 mars 2025 à 12h50
Une fonctionnalité attendue et empruntée à Diablo III va arriver en saison 8 de Diablo IV.
Diablo 4 : Une fonctionnalité prévue pour la saison 8 vous fera gagner de précieuses secondes
Le PTR de la saison 8 de Diablo IV est disponible du 11 au 18 mars 2025, et les joueurs peuvent ainsi tester les nouveautés à venir pendant quelques jours. L'ajout d'une amélioration de vie vous a peut-être toutefois échappé à la lecture du patch notes 2.2 du serveur de tests. 

La téléportation sur un membre du groupe sera autorisée en saison 8

La saison 8 de Diablo IV sera marquée par le retour du démon Belial que vous avez sans doute déjà rencontré sur Diablo III, l'événement des Apparitions Incursions et la mécanique des pouvoirs de boss. Or, Blizzard a souvent tendance à proposer des fonctionnalités supplémentaires à chaque nouvelle saison pour améliorer votre confort de jeu, et nous avons par exemple obtenu l'ajout de l'armurerie ou la possibilité de choisir la ville qui sera son foyer. 

En avril 2025, lorsque la saison 8 sera lancée, il sera possible de se téléporter de manière instantanée sur l'un des membres de son groupe par l'intermédiaire du menu social.
Les joueurs faisant partie d'un groupe peuvent maintenant se téléporter instantanément vers d'autres membres du groupe via le menu social.
Autrement dit, vous n'aurez plus besoin d'aller d'abord dans une grande ville pour pouvoir accèder au portail du membre que vous souhaitez rejoindre. Cette fonctionnalité avait déjà été mise en place sur Diablo III, puisqu'il était autorisé de « se téléporter vers le joueur » de son choix d'un simple clic.

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Pour l'instant, nous ne savons pas si la téléportation sur Diablo IV sera identique à celle que vous avez connue, car Blizzard s'est montré avare en détails, mais il est certain que cet ajout sera plus que bienvenu au sein de la communauté, qui cherche sans cesse à réduire le temps passé à contempler un écran de chargement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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