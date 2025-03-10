Diablo 4 : La mécanique des Pouvoirs de boss arrivent en saison 8 (Boss Powers), les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 mars 2025 à 13h24
Blizzard a expliqué le fonctionnement des Boss Powers, la mécanique principale de la saison 8 de Diablo IV.
Diablo 4 : La mécanique des Pouvoirs de boss arrivent en saison 8 (Boss Powers), les détails
La saison des Maléfices de Diablo IV va être prolongée de deux semaines, mais cela n'a pas empêché le développeur d'organiser un feu de camp le 7 mars 2025 dans le but de présenter les nouveautés de la saison suivante, la huitième. La communauté a ainsi pu en apprendre plus sur ce qui l'attend, et la mécanique principale de la saison 8, les Boss Powers, est désormais connue.

Blizzard livre des détails au sujet des Pouvoirs de boss, la mécanique de la saison 8 de Diablo IV

La saison 8 de Diablo IV réserve plusieurs surprises aux joueurs, qui retrouveront d'abord un adversaire issu de Diablo III, le terrible Belial. Le Seigneur du Mensonge deviendra un boss de repaire au même titre que Duriel et Andarielle, et il aura également tendance à venir semer le chaos dans tout Sanctuaire à travers l'événement des Apparitions Incursions, qui se produira régulièrement dans le monde.

Miniature vidéo

Y participer vous permettra de dérober sur les adversaires que vous rencontrerez pour la première fois 24  « Boss Powers », c'est-à-dire des pouvoirs à collecter et à employer pour vous renforcer, de la même manière que les maléfices de la saison 7. Notez toutefois que ces améliorations pourront être obtenues en dehors des Apparitions Incursions. En effet, vous en recevrez 10 de cette façon, mais les 14 autres devront être acquis en affrontant des boss mondiaux, des boss de repaire, et même Lilith. 

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Même s'il sera possible d'en recueillir jusqu'à 24, vous en utiliserez en réalité 4 : un comportant un effet principal, et 3 présentant un effet modificateur. Selon l'emplacement dans lequel vous affecterez chacun de ces pouvoirs, l'effet global changera. 

De belles perspectives s'ouvrent donc pour tous ceux qui aiment constituer des builds puissants en saison 8 de Diablo IV, et cette nouveauté pourra être testée dès le 11 mars sur le PTR.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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