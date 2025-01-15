Diablo 4 : Un ajustement conséquent relatif aux objets uniques avec affixes supérieurs va être appliqué en saison 7

Un changement qui devrait soulager les joueurs et en lien avec les objets uniques présentant des affixes supérieurs va être apporté en saison 7 de Diablo IV.
La saison 7 de Diablo IV
commencera le 21 janvier 2024, et Blizzard a réservé plusieurs surprises aux joueurs, telles que l'ajout de la fonctionnalité de l'armurerie
, des maléfices
, ou des putréphales
. En plus de cela, toutes les classes recevront des buffs majeurs de manière à mettre un terme à la méta du Sacresprit, en place depuis la sortie de Vessel of Hatred en octobre 2024. Or, une autre bonne nouvelle en lien avec l'équipement unique vous attend.
Les pièces uniques avec affixes supérieurs seront toujours pertinentes en saison 7
La saison des Maléfices
de Diablo IV
amènera une multitude de nouveautés, et l'une d'entre elles devrait ravir ceux qui aspirent à optimiser au mieux leur personnage. Combien parmi vous ont déjà connu la terrible désillusion de ramasser un objet unique avec des affixes supérieurs, mais dont les caractéristiques standards étaient trop peu élevées pour que ce butin ne soit réellement intéressant ?
Dès le 21 janvier 2025, les objets uniques avec affixes supérieurs présenteront une valeur minimale de leur jet croissante selon le nombre de GA.
Prenons l'exemple du Poings du destin (Fists of Fate), une pièce généralement très prisée sur le jeu. Il n'est pas possible d'obtenir un affixe supérieur sur l'affixe standard de cet équipement :
Vos attaques infligent aléatoirement entre 1% et [200 - 300]% de leurs dégâts normaux.
Ainsi, de nombreux joueurs ont reçu ces gants avec des GA, mais aussi avec un jet au plus bas concernant cette caractéristique, une expérience pour le moins frustrante. En saison 7, plus vous obtiendrez de GA sur une pièce, plus la valeur de son affixe standard et de sa plage de puissance augmentera.
Vous aurez alors la garantie que ramasser une pièce unique avec 3 voire 4 affixes supérieurs sera toujours percutant, ou du moins, peu décevant.
Blizzard a de cette façon encore réduit le facteur chance dans l'obtention de pièces BIS, si bien que cette saison 7 devrait vous apporter plus de joies que les précédentes.
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