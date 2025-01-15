Diablo 4 : Blizzard présente le fonctionnement des maléfices de la saison 7

La saison 7 de Diablo IV approche, et le développeur en a profité pour donner un aperçu de la nouvelle mécanique des maléfices.
La saison des Maléfices de Diablo IV
porte bien son nom. Blizzard a en effet dévoilé le fonctionnement des nouveaux pouvoirs de cette septième saison, les maléfices
, des informations que nous vous résumons dans cet article.
Les maléfices arrivent sur Diablo IV avec la saison 7
Votre mission principale en saison 7
de Diablo IV
sera de découvrir ce qui se trame derrière les vols de têtes de l'Arbre des Murmures. Pour ce faire, il vous faudra collaborer avec la Cabale, des Sorciers qui vous offriront leurs propres pouvoirs.
Concrètement, vous devrez explorer Sanctuaire de concert avec les Sorcières de Hawezar pour traquer les têtes, chasser les putréphales et maintenir en vie l'Arbre des Murmures qui subit de lourdes attaques. Vous recevrez en guise de récompense des maléfices
, et trois écoles
se distinguent :
- Ouna (Eldritch) : Maléfices sinistres associés au cycle de la vie et de la mort, infligeant des dégâts de feu de brûlure et d'ombre directs aux adversaires
- Psyché : Maléfices en lien avec l'illusion et la perception de l'invisible, vous apportant des protections au combat
- Croissance et flétrissure (Growth and Decay) : Maléfices relatifs aux marais affaiblissant vos ennemis et vous soignent en combat
Vos choix ne seront pas sans conséquence, car vous aurez la possibilité de créer des configurations uniques dont la puissance augmentera au fil de vos aventures.
D'ailleurs, les gemmes occultes pourront décupler ces nouveaux pouvoirs.
Pour améliorer vos maléfices, il vous faudra échanger la monnaie saisonnière auprès de l'Arbre des Murmures.
Notez que Blizzard a aussi précisé l'existence d'un maléfice sinistre, un « pouvoir spécial qui ne fait pas partie des maléfices traditionnels »
, à récupérer pendant votre progression. À titre d'exemple, le développeur a évoqué l'Orbe funeste, un « orbe de pure énergie sinistre qui vous entoure et brûle vos adversaires en leur infligeant des dégâts de feu
», et qui aura la particularité de se renforcer après chaque élimination avant d'exploser. Pour en savoir un peu plus sur tous les maléfices sinistres disponibles, n'hésitez pas à consulter la liste proposée par Wowhead
.
Vous aurez ainsi fort à faire pour déverrouiller l'ensemble de ces nouveaux pouvoirs et faire le meilleur choix possible selon votre classe, spécialisation et gameplay. Fort heureusement, il ne vous reste plus longtemps à patienter pour découvrir cette nouveauté par vous-même, car la saison des Maléfices sortira le 21 janvier 2025.
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