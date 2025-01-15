Diablo 4 : Blizzard présente le fonctionnement des maléfices de la saison 7



le 15 janvier 2025 à 13h36 Publié par Amandine Paccou le 15 janvier 2025 à 13h36

La saison 7 de Diablo IV approche, et le développeur en a profité pour donner un aperçu de la nouvelle mécanique des maléfices.