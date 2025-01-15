Diablo 4 : Les putréphales, qui sont-ils ? (Headrotten)

De nouvelles créatures vont faire leur entrée dans tout Sanctuaire en saison 7 de Diablo IV, les putréphales (Headrotten).
La septième saison de Diablo IV
est sur le point de commencer, et les joueurs pourront bientôt découvrir toutes les nouveautés dont elle regorgera. La fonctionnalité de l'armurerie
va faire son entrée, ainsi que les maléfices
, de grands pouvoirs accordés par les Sorcières de Hawezar. Or, des créatures encore jamais vues vont également arpenter Sanctuaire pour y semer la terreur, les putréphales (Headrotten)
.
Que sont les putréphales, ces abominations à venir en saison 7 de Diablo IV ?
La saison des Maléfices
de Diablo IV
sera marquée par la présence de nouveaux boss, les putréphales
, des créatures constituées à partir des têtes volées auprès du fameux Arbre des Murmures, qui subit sa première véritable attaque dans l'histoire du jeu.
Votre mission principale sera donc de découvrir ce qui se cache derrière cela, notamment en traquant les têtes dérobées
dans Sanctuaire. Régulièrement, ces abominations se manifesteront dans le monde (cela sera visible sur votre carte), et vous devrez les éliminer pour gagner les faveurs de l'Arbre, augmenter votre renom avec la faction du Coven, et débloquer des maléfices.
Plus précisément, des créatures vont surgir lorsqu'une tête volée à l'Arbre tente de se greffer sur une entité vivante pour renaître.
Des ronces et des racines, liées au pouvoir de l'Arbre, pousseront au sein de ces monstres, ce qui aura pour effet de leur faire perdre la raison.
Lorsque l'Arbre repérera des têtes en fuite, vous devrez vous rendre dans la zone concernée afin d'empêcher qu'elles ne corrompent d'autres créatures et les transforment en une nouvelle entité sans tête. Parfois, elles se fixeront dessus et deviendront un boss aux pouvoirs puissants et dévastateurs. Vous apercevrez sans doute des roncières
en terminant les contrats des murmures dans la zone, qui indiquent la présence d'un putréphale
.
Le vaincre et récupérer sa tête vous permettra de retourner auprès de l'Arbre des Murmures pour obtenir une récompense prestigieuse.
Vous aurez alors compris qu'il vous faudra garder un œil sur votre carte pour connaître le lieu d'apparition des têtes volées, à l'origine des putréphales. Ce passage sera obligatoire afin d'optimiser votre personnage en achetant et améliorant des maléfices, et en même temps, augmenter votre renom avec la faction saisonnière du Coven. Préparez-vous donc à chasser dans Sanctuaire à partir du 21 janvier 2025, date de sortie de la saison 7 de Diablo IV
.
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