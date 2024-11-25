Diablo 4 : La fonctionnalité de l'armurerie arrivera enfin en saison 7

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 novembre 2024 à 12h37
Les joueurs de Diablo IV pourront bientôt changer de spécialisation sans contrainte grâce à l'ajout de l'armurerie en saison 7.
Diablo 4 : La fonctionnalité de l'armurerie arrivera enfin en saison 7
La saison 7 de Diablo IV approche, et sera disponible sur le PTR à partir du 3 décembre 2024. Blizzard a néanmoins révélé quelques-unes des nouveautés au programme, comme l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue par les joueurs depuis les débuts du jeu en 2023, l'armurerie.

L'armurerie sera disponible avec la saison 7 de Diablo IV

Au moment du lancement de la saison 6 de Diablo IV, beaucoup pensaient qu'ils pourraient enfin bénéficier du système d'armurerie à la suite de publications diverses sur X, mais il s'agissait en réalité d'un teaser concernant la septième saison, qui commencera bientôt. En effet, Blizzard a confirmé en présentant le PTR de cette nouvelle saison que vous pourrez créer des sets pour votre personnage d'ici peu, par le biais de l'armurerie ou « loadout ». Ainsi, changer de spécialisation pourra se faire d'un simple clic, un confort de jeu appréciable et espéré depuis longtemps par la communauté.

armurerie-diablo4
Concrètement, il sera possible d'enregistrer jusqu'à 5 de vos builds préférés pour chacun de vos personnages, qui comprendront l'équipement, les compétences, les paragons et les glyphes. Effectuer un changement de spécialisation ne vous coûtera pas d'or, et cette action pourra se faire dans toutes les grandes cités qui composent Sanctuaire, ou encore dans la Citadelle Sombre ou dans les terrains d'entraînement de Kyovashad. 

Cette nouveauté devrait à coup sûr ravir les joueurs, et elle n'arrivera pas seule. Des gemmes occultes feront leur entrée sur le jeu, ainsi que plusieurs aspects, objets uniques et runes inédites. Comme pou chaque nouvelle saison, vous pourrez pratiquer une nouvelle activité, et celle qui vous sera proposée cette fois sera les « Headrotten » et les « Headhunts » (Chasseurs de têtes). Vaincre ces adversaires vous accordera une nouvelle monnaie, utile à l'acquisition de pouvoirs saisonniers. Enfin, vous aurez tout intérêt à améliorer votre Renom avec la faction saisonnière du « Coven » pour déverrouiller une multitude de récompenses. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le PTR de la saison 7 de Diablo 4, qui ouvrira le 3 décembre prochain.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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