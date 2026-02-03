Diablo 4 : Quelle est la date de sortie de la saison 12 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 février 2026 à 12h25
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 12 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Quelle est la date de sortie de la saison 12 ?
Alors que la saison 11 de Diablo IV a introduit la classe du Paladin et crée la surprise au sein de la communauté, les regards se tournent à présent vers l'ultime chapitre de Vessel of Hatred, la douzième saison, qui précédera le déploiement de Lord of Hatred. Pour vous aider à vous y préparer, nous vous indiquons la date de sortie de la saison 12 de Diablo IV dans cet article.

Quand va sortir la saison 12 de Diablo IV ?

La saison 12 de Diablo IV approche, d'autant que le PTR a ouvert ses portes en février 2026, permettant aux joueurs de se faire un premier avis de ce qui les attend bientôt. En effet, la date de sortie de la saison 12 a été confirmée officiellement, et ouvrira le mercredi 11 mars 2026, lorsque Intervention divine fermera définitivement ses portes.

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Dans ce cas, cette saison ne serait disponible que durant quelques semaines, jusqu'au lancement de Lord of Hatred en avril prochain. C'est sans doute pour cette raison que Blizzard a déclaré vouloir proposer une expérience « ciblée et épurée », pour que vous puissiez patienter de la meilleure des manières. Pour ce faire, le développeur va introduire le système des séries meurtrières, similaire à une mécanique appréciée de Diablo III, accompagné d'un nouveau type d'équipement : les objets ensanglantés. Le moyen le plus efficace d'en obtenir sera de disposer d'emblèmes ensanglantés, qui vous permettront de relever un véritable défi et décrocher des butins de qualité.

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Grâce aux séries meurtrières, parcourir toutes les activités de Diablo IV aura du sens, ce qui vous garantit de ne pas passer exclusivement votre temps à enchaîner les éliminations de boss de repaire, de la même façon que durant la saison du Chaos infernal avec les très convoitées Armures du chaos. Reste maintenant à profiter encore un peu de la saison 11, qui tirera sa révérence le 10 mars 2026.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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