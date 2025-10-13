Diablo 4 : Les joueurs proposent une nouvelle amélioration pour leur confort

La saison 10 de Diablo IV bat son plein et enthousiasme les joueurs, mais un détail entache toujours l'expérience selon la communauté.
La saison 10 de Diablo IV
rencontre le succès, puisqu'elle réunit et maintient l'engagement de plus de joueurs
que les précédentes, en raison surtout de l'ajout des Armures du Chaos. Cependant, le jeu présente encore quelques imperfections, et l'une d'entre elles est liée à l'inventaire.
Les inventaires de Diablo IV sont trop petits selon les joueurs
En septembre 2025, Blizzard revenait sur sa position concernant le filtrage des butins. En effet, le développeur avait indiqué que des discussions étaient en cours pour incorporer un système avancé de filtrage des loots
, afin d'améliorer le confort des joueurs. Aujourd'hui, cet ajout apparaît de plus en plus demandé, puisque selon la communauté, le manque d'espace dans l'inventaire pose problème.
Les publications réclamant un agrandissement des sacs se multiplient aussi bien sur Reddit que sur le forum officiel
, et les arguments ne manquent pas.
We need more chest space please >.<
byu/Arxijos indiablo4
Pour les joueurs, « la taille du coffre n'est toujours pas assez adaptée pour chaque saison et c'est un véritable calvaire
». Accumuler des pièces d'équipement liés à différents builds, collecter des runes, des consommables, des composants d'invocation ou des Armures du chaos sont autant de facteurs qui aggravent la situation et vous forcent à faire des choix, parfois regrettés plus tard. Le manque d'espace et l'abondance d'objets ne font pas bon ménage, si bien que de plus grandes capacités pour l'inventaire et le coffre sont demandées.
Le développeur pourrait ainsi réduire le besoin de stockage en empilant par plus grand nombre, soit en proposant plus d'emplacements. Les matériaux d'invocation de boss pourraient par exemple être placés dans des onglets spéciaux, en dehors des sacs, de la même manière que les gemmes.
Le coffre de Diablo III a été comparé à celui de Diablo IV
, et il s'avère que le manque de personnalisation fait actuellement défaut. Il est vrai qu'aucun changement de couleur n'est possible, et que la création de sous-onglets est absente. L'espoir est cependant permis, car la saison 11 réservera plusieurs refontes et améliorations. Les premiers détails seront officiellement livrés le 16 octobre 2025, alors ne manquez pas ce rendez-vous pour savoir si vos plaintes ont été entendues.
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