Diablo 4 : Les joueurs proposent une nouvelle amélioration pour leur confort

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 octobre 2025 à 14h05
La saison 10 de Diablo IV bat son plein et enthousiasme les joueurs, mais un détail entache toujours l'expérience selon la communauté.
Diablo 4 : Les joueurs proposent une nouvelle amélioration pour leur confort
La saison 10 de Diablo IV rencontre le succès, puisqu'elle réunit et maintient l'engagement de plus de joueurs que les précédentes, en raison surtout de l'ajout des Armures du Chaos. Cependant, le jeu présente encore quelques imperfections, et l'une d'entre elles est liée à l'inventaire.

Les inventaires de Diablo IV sont trop petits selon les joueurs

En septembre 2025, Blizzard revenait sur sa position concernant le filtrage des butins. En effet, le développeur avait indiqué que des discussions étaient en cours pour incorporer un système avancé de filtrage des loots, afin d'améliorer le confort des joueurs. Aujourd'hui, cet ajout apparaît de plus en plus demandé, puisque selon la communauté, le manque d'espace dans l'inventaire pose problème.

Les publications réclamant un agrandissement des sacs se multiplient aussi bien sur Reddit que sur le forum officiel, et les arguments ne manquent pas.

We need more chest space please >.<
byu/Arxijos indiablo4

Pour les joueurs, « la taille du coffre n'est toujours pas assez adaptée pour chaque saison et c'est un véritable calvaire ». Accumuler des pièces d'équipement liés à différents builds, collecter des runes, des consommables, des composants d'invocation ou des Armures du chaos sont autant de facteurs qui aggravent la situation et vous forcent à faire des choix, parfois regrettés plus tard. Le manque d'espace et l'abondance d'objets ne font pas bon ménage, si bien que de plus grandes capacités pour l'inventaire et le coffre sont demandées.

banque-diablo4

Le développeur pourrait ainsi réduire le besoin de stockage en empilant par plus grand nombre, soit en proposant plus d'emplacements. Les matériaux d'invocation de boss pourraient par exemple être placés dans des onglets spéciaux, en dehors des sacs, de la même manière que les gemmes.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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