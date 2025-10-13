Diablo 4 : La saison 11 sera assez « différente », Adam Fletcher fait de nouvelles révélations

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 octobre 2025 à 11h30
Adam Fletcher a teasé quelques nouveautés qui arriveront en saison 11 de Diablo IV en octobre 2025.
Diablo 4 : La saison 11 sera assez « différente », Adam Fletcher fait de nouvelles révélations
Au début du mois d'octobre 2025, Adam Fletcher, responsable de la communauté de Diablo IV, dévoilait que la saison 11 amènerait des ajustements au niveau de la trempe et du perfectionnement. Cette nouvelle a tout de suite été accueillie avec enthousiasme par les joueurs, qui attendaient depuis longtemps une révision de ces systèmes, et quelques jours plus tard, de nouvelles informations relatives à l'avenir de Diablo IV ont été partagées.

La saison 11 de Diablo IV pourrait marquer un tournant dans l'histoire du jeu

En ce mois d'octobre, Adam Fletcher, alias "PezRadar" se montre plutôt loquace au sujet des nouveautés à venir avec la prochaine saison de Diablo IV, la onzième. De nouveaux détails ont été communiqués au cours du week-end du 11 octobre par l'intermédiaire du chat Twitch pendant une séance du streamer "Cliptis", et nous vous proposons de les découvrir ici.

Pezradar leaked some s11 changes in cliptis stream last night.
byu/Angren1991 indiablo4

En plus de la trempe et du perfectionnement, la saison 11 de Diablo IV devrait comprendre un retour des Armures du Chaos « sous une certaine forme », à la suite des retours positifs des joueurs. Adam Fletcher a également plaisanté en expliquant que la nouvelle classe serait un « vagabond » (a wanderer), un terme employé pour désigner votre personnage, mais cette intervention semble prouver qu'une classe supplémentaire sera bel et bien jouable bientôt. L'été dernier, un build repéré sur le patch 2.5 incluait le mot « Paladin », ce qui pourrait présager l'arrivée des Croisés sur Diablo IV.

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Le Paladin serait-il le « wanderer » évoqué par Adam Fletcher ?

La saison 11 de Diablo IV s'orienterait aussi vers les refontes, en prévision de la sortie de la seconde extension en 2026. Les mécaniques de combat seraient également sur le point d'être chamboulés, avec des ajustements prévus au niveau de la défense et des soins, ainsi que concernant le Renom.

"PezRadar" a affirmé que la saison 11 sera « assez différente » par rapport à la dixième, si bien que Diablo IV pourrait connaître d'ici quelques semaines l'un de ses plus gros bouleversements depuis son lancement. Même si ces informations n'ont pas été confirmées officiellement, il ne faudra pas attendre longtemps pour les vérifier : Blizzard communiquera au sujet de la saison 11 de Diablo IV le 16 octobre 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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