Diablo 4 : La saison 10 est un véritable succès, et les chiffres le prouvent

La saison 10 de Diablo IV est celle que les joueurs attendaient depuis plusieurs mois : Blizzard a tenu ses promesses, et les chiffres ne trompent pas.
Depuis le début de l'année 2025 et la saison des maléfices, les joueurs de Diablo IV
adressent de nombreux reproches au développeur. Selon eux, les dernières saisons se ressemblent, en raison d'une même mécanique basée sur des pouvoirs spéciaux, si bien que beaucoup ont rapidement le sentiment de tourner en rond et de participer sans relâche à une seule activité, le farming de boss de repaire. Blizzard a donc pris en compte vos retours, et a proposé de nouvelles choses avec la saison 10, à travers notamment les Armures du Chaos
. Il apparaît que le pari est réussi.
La saison 10 de Diablo IV réunit et conserve plus de joueurs que les précédentes
La saison 10 de Diablo IV marque une véritable amélioration par rapport aux précédentes.
Souvent saluée par la communauté sur Reddit grâce à une multitude de publications élogieuses, l'engouement est à présent prouvé par des données extraites sur le site SteamDB, et présentées par un graphique à l'initiative d'un joueur.
Season 10 is clearly doing better – and the numbers back it up
byu/CulturalNinja6 indiablo4
En effet, les chiffres montrent que la saison 10 de Diablo IV parvient mieux que les saisons 8 et 9 à maintenir l'engagement des joueurs.
Ces dernières avaient été marquées par une chute du nombre de joueurs dès la deuxième semaine après leur lancement, tandis que la saison 10 a su conserver 89 % de ses joueurs. Qui plus est, le nombre global de participants est plus élevé, à la suite d'une hausse survenue juste après la sortie.
Si la saison 10 rencontre un tel succès, c'est sans doute en raison de la panoplie d'activités qu'elle propose pour optimiser son personnage. Les Armures du Chaos ont réellement révolutionné le jeu, en rendant la chasse aux butins plus palpitante et significative. Blizzard a également introduit quelques améliorations, qui ont pour résultat d'apporter un meilleur confort aux joueurs, par exemple le fait que les Nécromanciens ne soient plus contraints de réinvoquer leurs serviteurs après chaque mort.
Pour les joueurs, ces données prouvent que Diablo IV
suit enfin une belle lancée, ce qui les rassure quant à l'avenir. La saison 11 va d'ailleurs proposer des refontes, en particulier pour la trempe et le perfectionnement. Le futur du jeu s'annonce donc radieux, et nous en saurons plus le 16 octobre 2025 lors de la présentation du PTR de la saison suivante. Ne manquez donc pas ce rendez-vous pour découvrir de bonnes nouvelles, et en attendant, savourez Chaos infernal en vous laissant peut-être tenter par ce build surpuissant du Nécromancien
.
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