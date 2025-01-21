Diablo 4 : Les joueurs déplorent l'omission d'une fonctionnalité appréciée en saison 7

Les joueurs compétitifs de Diablo IV risquent de trouver le temps long en saison 7, qui ne leur offrira pas la possibilité de se mesurer à leurs pairs.
La saison 7 de Diablo IV
sort le 21 janvier 2025, et ce nouveau chapitre est très attendu par les joueurs, impatients de découvrir l'équilibrage des classes, l'armurerie
, les maléfices
et les terribles putréphales
. Malgré la profusion de nouveautés, une fonctionnalité appréciée manque à l'appel.
Les joueurs regrettent l'absence de système de classements en saison 7 de Diablo IV
Une fois arrivé en late game avec un build suffisamment optimisé, les joueurs les plus compétitifs de Diablo IV
peuvent parfois trouver le temps long. Cela serait en lien avec le manque d'objectif en termes de performance, autrement dit, au fait qu'il n'existe pas de système de classement officiel sur le jeu.
La saison 3 avait pourtant introduit le Tournoi, qui vous permettait de vous mesurer aux autres joueurs dans un donjon aléatoire chaque semaine et se rapprochait des Failles probatoires de Diablo III.
Blizzard ne semble pas enclin à inclure un tel système en saison 7, qui avait d'ailleurs connu de nombreux problèmes, mais le développeur réfléchit à une potentielle alternative pour le futur. Adam Fletcher, responsable de la communauté de Diablo IV, a indiqué sur X que l'entreprise envisage « peut-être » de proposer des classements « d'une autre manière à l'avenir ».
Cette déclaration a déclenché une série de demandes de changements au sujet de futurs classements, et il apparaît que les joueurs sont désireux qu'un accent soit mis sur la Fosse. Or, certains déplorent la décision de Blizzard, puisqu'il leur paraît vain de jouer à Diablo IV
sans objectif de classement. Quel serait en effet l'intérêt de s'optimiser si ce n'est pas pour se mesurer aux autres ? Par le passé, les classements constituaient un aspect essentiel de Diablo III et II, ce qui soulève la question de la direction que Blizzard souhaite réellement donner à Diablo IV
.
Quoi qu'il en soit, le développeur n'a pas adressé un non catégorique aux joueurs quant à cette question, si bien qu'il est tout à fait possible que cette fonctionnalité soit réhabilitée au cours des mois à venir. Il vous faudra donc patienter pour en savoir plus, par exemple en découvrant la Saison des Maléfices, débutant le 21 janvier à 19 heures en France.
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