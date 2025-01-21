Diablo 4 : Les joueurs déplorent l'omission d'une fonctionnalité appréciée en saison 7

Les joueurs compétitifs de Diablo IV risquent de trouver le temps long en saison 7, qui ne leur offrira pas la possibilité de se mesurer à leurs pairs.

Les joueurs regrettent l'absence de système de classements en saison 7 de Diablo IV

Prob not. Looking at maybe leaderboards in other ways in the future. — Adam Fletcher (@PezRadar) January 16, 2025



Quoi qu'il en soit, le développeur n'a pas adressé un non catégorique aux joueurs quant à cette question, si bien qu'il est tout à fait possible que cette fonctionnalité soit réhabilitée au cours des mois à venir. Il vous faudra donc patienter pour en savoir plus, par exemple en découvrant la Saison des Maléfices, débutant le 21 janvier à 19 heures en France.