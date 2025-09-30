Diablo 4 : Les exclusions punitives dans les Hordes infernales se multiplient

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 septembre 2025 à 13h30
La saison 10 de Diablo IV bat son plein, mais certains vivent des mésaventures condamnables en se groupant avec d'autres joueurs dans les Hordes infernales.
Diablo 4 : Les exclusions punitives dans les Hordes infernales se multiplient
Les Hordes infernales sont à l'honneur avec la saison 10 de Diablo IV, mais les Boussoles infernales, la clé pour y accéder, se font un peu plus rares qu'au cours des saisons précédentes, lorsqu'il était encore possible d'en récupérer une à chaque élimination de Belial. Naturellement, les joueurs ont donc tendance à se grouper pour participer à cette activité, mais l'expérience n'est pas toujours plaisante. 

Des joueurs se font exclure des Hordes infernales alors que la partie est sur le point de se conclure

Alors que la saison 10 est, dans l'ensemble, saluée par la communauté de Diablo IV, des joueurs se retrouvent confrontés à des comportements toxiques en se groupant avec d'autres pour prendre part aux Hordes infernales. Les concernés ont pris la parole sur Reddit, et ont expliqué qu'il arrivait fréquemment que certains soient exclus de la partie par le chef de groupe, et ce alors que la Horde touche à sa fin.

Why are people kicking others at the end of hordes?
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Plusieurs ont en effet raconté leurs mésaventures, témoignant de la toxicité grandissante sur les jeux multi-joueurs, de la même manière que sur d'autres titres majeurs, tels que WoW Classic MoP. Se faire kick alors que l'activité se termine est condamnable pour beaucoup, même si le membre exclut a commis des erreurs ou aurait quelque peu ralenti le groupe. 

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Une façon de faire qui se propage

Il est vrai qu'un nombre trop important de résurrections risque de réduire les chances d'accèder au coffre final, tout en diminuant les gains d'Éther, mais cette pratique aurait tendance à devenir excessive, et plus encore, le fait d'exclure tardivement est tout bonnement un moyen de punir un joueur en l'empêchant de récupérer du butin. Certains ont ainsi proposé de bloquer la possibilité d'exclusion après les premières vagues (par exemple la troisième ou la quatrième). 

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De nombreux commentaires font état de ces comportements déplorables, et expliquent que pour être tranquille, mieux vaut malheureusement éviter de jouer avec ses pairs. Une telle situation n'est pas moralement acceptable sur un jeu multi-joueurs, si bien qu'une réponse de la part du développeur est attendue.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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