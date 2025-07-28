WoW MoP : Le vote pour kick en donjon devient systématique, les joueurs sont désabusés

Les débuts de WoW Classic Mists of Pandaria sont entachés par des comportements toxiques en donjon héroïque.
WoW Classic
Mists of Pandaria est disponible depuis le 22 juillet en France, et moins d'une semaine après cette sortie, les joueurs se plaignent massivement sur Reddit des comportements de leurs pairs en donjon.
Lancer un vote pour kick un joueur devient banal sur WoW MoP
Un vent de colère souffle déjà sur la Pandarie, seulement une semaine après la sortie de WoW MoP
. Comme sur Cataclysm, l'extension précédente, il est possible au cours d'un donjon héroïque de soumettre le groupe à un vote pour exclure l'un des participants.
Normalement, cette sanction ne doit être appliquée qu'en cas d'absence (AFK)
ou de comportement irrespectueux, mais la réalité du terrain est tout autre.
Malheureusement, certains ont fait de cette fonctionnalité une habitude, et s'en servent pour des raisons discutables
ou leurs propres intérêts, en témoignent des dizaines de publications partagées sur Reddit
.
Quelques-uns ont eu la mauvaise surprise de se faire exclure par des membres d'une même guilde à cause de l'équipement qu'ils convoitaient
, et ont ensuite dû patienter 30 minutes pour pouvoir recommencer un donjon héroïque. D'autres ont subi un sort similaire pour des motifs variés
, mais celui qui revient le plus souvent est le fait de ne pas être suffisamment rapide dans l'avancée du donjon aux yeux des autres
, par exemple en prenant quelques secondes pour répondre à un message en jeu.
Des attitudes susceptibles de faire fuir les joueurs ?
La toxicité
qui entache l'expérience de beaucoup sur WoW Classic MoP
pourrait décourager des joueurs à persévérer dans leurs aventures sur le continent pandaren. Il est vrai que ceux qui commencent le jeu sont sans doute les plus enclins à stopper l'expérience prématurément, et ce type de comportements ne peut qu'accélérer ce processus.
Il paraît aussi difficile pour le développeur d'apporter une solution dans l'immédiat, car désactiver cette fonctionnalité n'aurait pour effet que de créer d'autres problèmes et abus. En attendant, la meilleure chose à faire consiste à jouer avec votre guilde ou vos amis, et d'imiter les Pandarens en adoptant la zen attitude.
commentaire (0)