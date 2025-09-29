Diablo 4 : La mécanique la plus frustrante des Hordes infernales va être modifiée au prochain patch

Les plaintes des joueurs de Diablo IV semblent avoir été entendues par Blizzard, des changements concernant l'une des mécaniques des Hordes infernales ont été teasés en septembre 2025.
La saison 10 de Diablo IV
place les Hordes infernales au centre de toutes les attentions, un mode qui propose aux joueurs d'affronter des créatures de plus en plus puissantes avant de se mesurer au Conseil ou à Bartuc. Pour corser l'expérience, vous êtes invité à ajouter un modificateur après chaque vague, mais certains affixes sont tout bonnement fuis par la majorité, ceux en lien avec les Soulspires
, ces zones délimitées par un cercle rouge nécessitant d'éliminer des ennemis à l'intérieur pour pouvoir disparaître.
Les Soulspires, une mécanique haïe par les joueurs de Diablo IV depuis les débuts des Hordes infernales
Depuis le lancement des Hordes infernales sur Diablo IV
en 2024, les joueurs demandent régulièrement à Blizzard par l'intermédiaire des réseaux d'agir au niveau des Soulspires.
Les plaintes résonnent d'ailleurs de plus belle sur Reddit depuis la sortie de la saison 10, Chaos infernal, étant donné que les classes à distance se voient particulièrement pénalisées face à cette mécanique. En effet, beaucoup estiment que devoir attirer les ennemis à l'intérieur du cercle avant de les abattre est pénible, et ralentit fortement leur progression dans les Hordes infernales.
You really managed to make Soulspires worse for any ranged class.
byu/Hakkdunu indiablo4
Des changements ont été annoncés
Certains ont aussi relevé un bug lié à l'Atout du Chaos « A Beast Cornered »
, qui draine plus de points de vie que prévu. En réponse à cette remarque, Adam Fletcher, responsable de la communauté de Diablo IV
, a indiqué sur X que des correctifs étaient au programme.
Le problème lié au modificateur va ainsi être réglé avec le prochain patch, et il a aussi été précisé que des changements supplémentaires seront apportés aux Soulspires en même temps.
Cependant, aucun détail relatif à la nature des ajustements n'a été communiqué pour le moment, si bien qu'il faudra patienter un peu pour en connaître la teneur. Reste maintenant à espérer que le développeur propose une solution satisfaisante, voire supprime complètement du jeu cette mécanique frustrante et détestée.
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